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Преступления Происшествия

Сызранка предстанет перед судом за найденный телефон

СЫЗРАНЬ. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Сызрани обратился 34-летний местный житель, который попросил оказать содействие в розыске сотового телефона. Мужчина назвал дату и место, где предположительно утерял средство связи. Сначала он пытался найти телефон самостоятельно по геолокации, которой оснащен гаджет, но после того, как это не получилось — решил обратиться в полицию. Материальный ущерб потерпевший оценил в 9 тыс. рублей.

При проведении мероприятий по розыску имущества, оперативники установили что, утерянное средство связи обнаружила и присвоила себе 18-летняя местная жительница.

В ходе опроса девушка рассказала полицейским, что телефон нашла на тропинке когда шла с учебы домой. Мобильный был включен, блокировка отсутствовала. Девушка не предприняла никаких мер к возвращению имущества владельцу, хотя осознавала, что может найти собственника, воспользовавшись списком контактов либо сообщить о находке в полицию. Средство связи ей понравилось, и она решила оставить его себе.

Следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" в отношении сызранки по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) возбуждено уголовное дело. В настоящий момент уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.

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