Пожилая самарчанка потеряла 100 тыс. руб., спасая "внучку" в ДТП

В Самаре 83-летней женщине поступил телефонный звонок. Девушка представилась ее родственницей, рассказала, что стала виновницей ДТП и для того, чтобы правоохранители не возбуждали уголовное дело, необходимо заплатить потерпевшему крупную денежную сумму.
"Внучка" сообщила пенсионерке, что к ней приедет водитель, которому и надо отдать деньги. Самарчанка поверила звонившей, напомнила "внучке" свой адрес и через некоторое время к ней в квартиру приехал незнакомец, которому пожилая женщина передала 100 тыс. рублей. Забрав деньги, мужчина скрылся.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне