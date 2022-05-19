16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарца обвиняют в 16 мошенничествах Жителя Самарской области, стрелявшего в электромонтажника, отправили под стражу Самарец украл со счетов своей тетки более 12 тыс. рублей Пожилая самарчанка потеряла 100 тыс. руб., спасая "внучку" в ДТП Самарец задержан при перевозке в такси 90 свертков наркотиков

Преступления Происшествия

Пожилая самарчанка потеряла 100 тыс. руб., спасая "внучку" в ДТП

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре 83-летней женщине поступил телефонный звонок. Девушка представилась ее родственницей, рассказала, что стала виновницей ДТП и для того, чтобы правоохранители не возбуждали уголовное дело, необходимо заплатить потерпевшему крупную денежную сумму.

"Внучка" сообщила пенсионерке, что к ней приедет водитель, которому и надо отдать деньги. Самарчанка поверила звонившей, напомнила "внучке" свой адрес и через некоторое время к ней в квартиру приехал незнакомец, которому пожилая женщина передала 100 тыс. рублей. Забрав деньги, мужчина скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Кручинов 12 мая 2022 06:04 ФСБ задержала главу Госинспекции строительного надзора Самарской области

М-да 🤦‍♂️

Michail Kuchurin 19 апреля 2022 18:06 Сельчанина из Самарской области обвиняют в убийстве пришедшего требовать долг

Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать

Александр Товбин 12 апреля 2022 17:55 Уголовное дело ректора СамГУПС о нецелевом расходовании средств прекращено

В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...

Али Оно 20 марта 2022 13:23 Экс-полицейского из Самары обвиняют в фальсификации доказательств

Что то даже и не удивляюсь.

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5