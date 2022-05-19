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Экология Общество

В Тольятти пройдет Всероссийская экологическая конференция "Россия, дыши"

ТОЛЬЯТТИ. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завтра, 20 мая 2022 года, в тольяттинском технопарке "Жигулевская долина" пройдет Третья всероссийская экологическая конференция "Россия, дыши".

Регистрация участников начнется с 11:00. Мероприятие, включающее в себя несколько стратегических и бизнес-сессий, а также пленарное заседание, продлится до позднего вечера.

В ходе встреч экологические активисты из ряда городов России обсудят проблемы защиты окружающей среды, инструменты взаимодействия общества и власти в решении этих вопросов.

В рабочих встречах и пленарном заседании примут участие глава Росприроднадзора Светлана Радионова, представители региональных министерств транспорта, лесного хозяйства, промышленности и торговли, глава Тольятти Николай Ренц.

На уличной экспозиции будут представлены транспортные средства на электротяге, природном газе. Также будет выставлен экомобиль от ГК "Эковоз", оснащенный мобильным прибором контроля состояния воздуха от АНО "Аиралаб Рус", компании, которая наряду с экологическим движением "Тольятти, дыши" является организатором конференции.

Бизнес-сессии затронут темы освоения такого финансового инструмента, как "зеленые инвестиции", а на сессии, посвященной транспорту на альтернативном топливе, выступят игроки отрасли ЭЗС, производители электрокаров и автомобильные журналисты.

"В Тольятти уже не первый год работает гражданская сеть мониторинга воздуха, созданная нашей компанией, рядовыми гражданами и бизнес-сообществом. Активисты из "Тольятти, дыши" используют данные сети для анализа ситуации, связанной с загрязнением воздуха в городе. И такое партнерство, я уверен, должно помочь выйти нам на конструктивный диалог с властью. Как с муниципальной, так и с федеральной. Мы, будучи уверенными в эффективности нашей работы, возлагаем большие надежды на грядущую конференцию. Пока рано говорить о конкретике. Но определенные договоренности с гостями мероприятия у нас уже имеются", — поделился своими ожиданиями с редакцией ИА "Волга Ньюс" исполнительный директор АНО "Аиралаб Рус" Иван Петров.

Ссылка на конференцию: https://ecoconf2022.airalab.org/.

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