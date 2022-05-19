Жители Сызрани пожаловались на захламленную реку

Активисты из Сызрани бьют тревогу. На берегу местной реки обнаружены горы мусора, а русло перекрыла своеобразная плотина: ствол дерева и отходы.
"Совсем недавно в городе прошла череда субботников. Чиновники отчитывались о проделанной работе. Но по факту получается, что с одной стороны моста, где предприятия и мусора поменьше, убрали, а с другой стороны, где живут люди, нет", — жалуется местный житель Константин.
Горожане возмущаются, что сами они такую свалку убрать не могут, а коммунальщики и чиновники этого не делают.
"Причем загрязненная территория находится недалеко от городской думы", — разводят руками жители.
Люди также говорят, что уже планируют обратиться в контролирующие органы.
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Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.
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