В Тольятти осудили наркокурьера, перевозившего героин

Комсомольский районный суд Тольятти рассмотрел уголовное дело 27-летнего гражданина Кыргызской Республики, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Мужчина получил сообщение с адресом оптовой "закладки" и забрал там сверток с 99 г героина. Наркотики он планировал сбыть в Оренбурге, но в пути попался полицейским на контрольном посту на трассе М-5.

Суд приговорил мужчину к шести годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.