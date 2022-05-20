Жителя Самарской области, стрелявшего в электромонтажника, отправили под стражу

В Красноярском районе Самарской области отправили под стражу жителя пос. Новосемейкино, которого подозревают в покушении на убийство. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 15 мая 2022 г. около своего дома мужчина три раза выстрелил в сотрудника электромонтажной службы, который занимался заменой опор и монтажом проводов. Потерпевший смог покинуть место происшествия и спасся.
Во время следствия обвиняемый пояснил, что стрелял из-за того, что не был согласен с техникой проведения работ и не видел смысла в их проведении.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне