Жителя Самарской области, стрелявшего в электромонтажника, отправили под стражу

В Красноярском районе Самарской области отправили под стражу жителя пос. Новосемейкино, которого подозревают в покушении на убийство. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, 15 мая 2022 г. около своего дома мужчина три раза выстрелил в сотрудника электромонтажной службы, который занимался заменой опор и монтажом проводов. Потерпевший смог покинуть место происшествия и спасся.

Во время следствия обвиняемый пояснил, что стрелял из-за того, что не был согласен с техникой проведения работ и не видел смысла в их проведении.