ФК "Акрон" разгромил "СКА-Хабаровск"

Тольяттинский ФК "Акрон" (ФНЛ) одержал уверенную победу над "СКА-Хабаровск", забив три безответных мяча во втором тайме, сообщает пресс-служба клуба.
Встреча команд прошла в субботу, 21 мая, на стадионе им. Ленина в Хабаровске.
Голами у волжан отличились Марухин (57), Делькин (76, с пенальти) и Чистяков (90).
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?