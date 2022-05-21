ФК "Акрон" разгромил "СКА-Хабаровск"

Тольяттинский ФК "Акрон" (ФНЛ) одержал уверенную победу над "СКА-Хабаровск", забив три безответных мяча во втором тайме, сообщает пресс-служба клуба.

Встреча команд прошла в субботу, 21 мая, на стадионе им. Ленина в Хабаровске.

Голами у волжан отличились Марухин (57), Делькин (76, с пенальти) и Чистяков (90).