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В заключительном матче сезона "Крылья" уступили "Локомотиву" Фонбет стал титульным спонсором "Крыльев Советов" ФК "Акрон" разгромил "СКА-Хабаровск" Игорь Осинькин прокомментировал возможность ухода из "Крыльев Советов" Сергей Пиняев с "Манчестер Юнайтед" в последний раз контактировал в апреле

Футбол Спорт

Фонбет стал титульным спонсором "Крыльев Советов"

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Букмекерская компания Фонбет и ПФК "Крылья Советов" подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Логотип компании будет размещен на игровой и тренировочной форме самарцев, а также на трибунах "Солидарность Самара Арены".

"Самара — один из самых футбольных городов нашей страны с прекрасными болельщиками, которые обожают свою команду. "Крылья Советов" несколько лет держали звание самого посещаемого клуба Восточной Европы. Мало где любят футбол так, как в Самаре. Сейчас у города появилась замечательная молодая дерзкая и яркая команда, которая показывает, наверное, самый зрелищный футбол в РПЛ. Уверен, что синергию от нашего взаимодействия ощутят на себе и фанаты "Крыльев Советов", и клиенты Фонбет. Их ждет масса разнообразных акций и розыгрышей. Мы надеемся, что с нашей поддержкой самарцы вновь станут одним из претендентов на медали чемпионата России", - заявил генеральный директор Фонбет Сергей Анохин.

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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