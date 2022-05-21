Фонбет стал титульным спонсором "Крыльев Советов"

Букмекерская компания Фонбет и ПФК "Крылья Советов" подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба клуба.

Логотип компании будет размещен на игровой и тренировочной форме самарцев, а также на трибунах "Солидарность Самара Арены".

"Самара — один из самых футбольных городов нашей страны с прекрасными болельщиками, которые обожают свою команду. "Крылья Советов" несколько лет держали звание самого посещаемого клуба Восточной Европы. Мало где любят футбол так, как в Самаре. Сейчас у города появилась замечательная молодая дерзкая и яркая команда, которая показывает, наверное, самый зрелищный футбол в РПЛ. Уверен, что синергию от нашего взаимодействия ощутят на себе и фанаты "Крыльев Советов", и клиенты Фонбет. Их ждет масса разнообразных акций и розыгрышей. Мы надеемся, что с нашей поддержкой самарцы вновь станут одним из претендентов на медали чемпионата России", - заявил генеральный директор Фонбет Сергей Анохин.