В заключительном матче сезона "Крылья" уступили "Локомотиву"

В заключительном 30-м туре Тинькофф РПЛ "Крылья Советов"уступили московскому "Локомотиву", сообщает пресс-служба самарского клуба. Встреча команд прошла в субботу, 21 мая, на стадионе "Металлург" в Самаре.

Символический первый удар по мячу нанес Заслуженный ветеран "Крыльев Советов" Антон Бобер. В первом тайме самарцы дважды попали в штангу и один раз в перекладину, но счет остался неизменным — 0:0. На 51 минуте с передачи со штрафного Наира Тикнизяна отличился Дмитрий Жемалетдинов — 0:1.

"Крылья Советов" завершили сезон РПЛ на восьмом месте, это лучший результат с 2008 года.