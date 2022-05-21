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Футбол Спорт

В заключительном матче сезона "Крылья" уступили "Локомотиву"

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В заключительном 30-м туре Тинькофф РПЛ "Крылья Советов"уступили московскому "Локомотиву", сообщает пресс-служба самарского клуба. Встреча команд прошла в субботу, 21 мая, на стадионе "Металлург" в Самаре.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Символический первый удар по мячу нанес Заслуженный ветеран "Крыльев Советов" Антон Бобер. В первом тайме самарцы дважды попали в штангу и один раз в перекладину, но счет остался неизменным — 0:0. На 51 минуте с передачи со штрафного Наира Тикнизяна отличился Дмитрий Жемалетдинов — 0:1.

"Крылья Советов" завершили сезон РПЛ на восьмом месте, это лучший результат с 2008 года.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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