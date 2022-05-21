Бывший глава Минтранса РФ Максим Соколов возглавил АвтоВАЗ

Бывший министр транспорта РФ и вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов стал президентом АвтоВАЗа. Об этом он сам сообщил tass.ru.

По его словам, согласно соответствующему решению совета директоров предприятия, он вступит в должность с понедельника, 23 мая.

Как отметил источник издания в госструктурах, представление Соколова коллективу АвтоВАЗа состоится на следующей неделе.

Ранее источник ТАСС в госструктурах сообщал, что Соколов являлся одним из кандидатов на пост президента компании. Как сообщал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, на эту должность также рассматривался бывший замминистра торговли и промышленности РФ Александр Морозов, курировавший в ведомстве автопромышленность и диверсификацию производства в ОПК, но "он пойдет работать на одно из промышленных предприятий".