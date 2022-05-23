Таможенники остановили в самарском аэропорту пассажира с 2 млн рублей

В самарском аэропорту Курумоч таможенники изъяли незадекларированные деньги, сообщает ведомство.

Сотрудники таможенного поста остановили пассажира в "зеленом" коридоре. В его ручной клади было около 2 млн рублей. Эта сумма превышает разрешенную к перевозке без декларирования.

На нарушителя составили протокол по ст. 16.4 КоАП РФ ("Недекларирование физическими лицами наличных денег").