Таможенники остановили в самарском аэропорту пассажира с 2 млн рублей

В самарском аэропорту Курумоч таможенники изъяли незадекларированные деньги, сообщает ведомство.
Сотрудники таможенного поста остановили пассажира в "зеленом" коридоре. В его ручной клади было около 2 млн рублей. Эта сумма превышает разрешенную к перевозке без декларирования.
На нарушителя составили протокол по ст. 16.4 КоАП РФ ("Недекларирование физическими лицами наличных денег").
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
и "герои" несостоявшегося вывоза как всегда остались неизвестны? Или всё же их найдут и в угол поставят?