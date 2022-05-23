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Происшествия

В Самарской области поймали 67 пьяных водителей за три дня

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За три дня, с 20 по 22 мая, в Самарской области задержали 67 пьяных водителей во время рейдов ГИБДД. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего полицейские зафиксировали 2200 различных нарушений ПДД. В том числе 43 человека сели за руль без водительских прав. 312 автомобилистов нарушили правила тонировки, а 67 водителей — правила перевозки детей. 301 человек решил пренебречь ремнями безопасности.

Кроме того, 141 автомобилист не уступил дорогу пешеходам на зебре. Сами пешеходы нарушили ПДД 155 раз.

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