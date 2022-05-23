В Самарской области поймали 67 пьяных водителей за три дня

За три дня, с 20 по 22 мая, в Самарской области задержали 67 пьяных водителей во время рейдов ГИБДД. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего полицейские зафиксировали 2200 различных нарушений ПДД. В том числе 43 человека сели за руль без водительских прав. 312 автомобилистов нарушили правила тонировки, а 67 водителей — правила перевозки детей. 301 человек решил пренебречь ремнями безопасности.
Кроме того, 141 автомобилист не уступил дорогу пешеходам на зебре. Сами пешеходы нарушили ПДД 155 раз.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
и "герои" несостоявшегося вывоза как всегда остались неизвестны? Или всё же их найдут и в угол поставят?