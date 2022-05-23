Конкурсные площадки Студвесны посетили более 120 тысяч жителей Самарской области

В понедельник, 23 мая, в Самаре проходит гала-концерт юбилейного фестиваля "Российская студенческая весна". Только конкурсные площадки Студвесны посетили более 120 тысяч жителей региона, рассказал глава региона Дмитрий Азаров.
Губернатор подчеркнул, что Студвесна напитала самарскую землю молодой и творческой энергией. И благодаря тому, что фестиваль впервые вышел на улицы города, каждый желающий смог стать участником этого праздника. На шесть дней Самара превратилась в молодежную столицу, а фестивальные городки стали излюбленными пространствами и горожан, и гостей.
"Более 120 тысяч жителей Самарской области увидели замечательные выступления талантливых артистов. Это колоссальный драйв на улицах города. Мы получили молодежный, студенческий фестиваль, а в орбиту этой молодой творческой энергии были вовлечены практически все жители Самарской области, во всяком случае все, кто этого хотел. У нас более 600 тысяч посещений фестивальных городков и сценических площадок", — рассказал губернатор.
Дмитрий Азаров добавил, что приезд в Самару гостей из разных регионов РФ и дружественных государств — возможность для жителей нашей области увидеть, как прекрасна наша страна, главное богатство которой — люди.
Последние комментарии
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость