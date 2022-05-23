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Губернатор Власть и политика

Конкурсные площадки Студвесны посетили более 120 тысяч жителей Самарской области

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 23 мая, в Самаре проходит гала-концерт юбилейного фестиваля "Российская студенческая весна". Только конкурсные площадки Студвесны посетили более 120 тысяч жителей региона, рассказал глава региона Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что Студвесна напитала самарскую землю молодой и творческой энергией. И благодаря тому, что фестиваль впервые вышел на улицы города, каждый желающий смог стать участником этого праздника. На шесть дней Самара превратилась в молодежную столицу, а фестивальные городки стали излюбленными пространствами и горожан, и гостей.

"Более 120 тысяч жителей Самарской области увидели замечательные выступления талантливых артистов. Это колоссальный драйв на улицах города. Мы получили молодежный, студенческий фестиваль, а в орбиту этой молодой творческой энергии были вовлечены практически все жители Самарской области, во всяком случае все, кто этого хотел. У нас более 600 тысяч посещений фестивальных городков и сценических площадок", — рассказал губернатор.

Дмитрий Азаров добавил, что приезд в Самару гостей из разных регионов РФ и дружественных государств — возможность для жителей нашей области увидеть, как прекрасна наша страна, главное богатство которой — люди.

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