Нападающие Максим Канунников и Иван Игнатьев покидают "Крылья Советов". У Канунникова завершился контракт с нашей командой, а Игнатьев возвращается в "Рубин" в связи с истечением срока арендного соглашения.
Максим Канунников выступал за "Крылья Советов" с 2018 года. Футболист провел за нашу команду 41 матч и отметился 6 забитыми голами. Иван Игнатьев присоединился к "Крыльям" этой зимой. В весенней части РПЛ Иван принял участие в 5 матчах и забил 1 гол.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?