Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Нападающие Максим Канунников и Иван Игнатьев покидают "Крылья Советов". У Канунникова завершился контракт с нашей командой, а Игнатьев возвращается в "Рубин" в связи с истечением срока арендного соглашения.