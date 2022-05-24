Самарец хотел купить бассейн и нарвался на мошенников

В Самаре 35-летний местный житель стал жертвой мошенников, сообщает региональное ГУ МВД.
В середине мая он нашел в социальной сети объявление о продаже бассейна и связался с продавцом. Покупателю в мессенджере прислали ссылку, в прилагаемой форме мужчина данные своей банковской карты. После оплаты заказа — 13,6 тыс. руб. мужчина попытался узнать дату поставки товара, но "менеджеры" интернет-магазина перестали выходить на связь.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне