Самарец хотел купить бассейн и нарвался на мошенников

В Самаре 35-летний местный житель стал жертвой мошенников, сообщает региональное ГУ МВД.

В середине мая он нашел в социальной сети объявление о продаже бассейна и связался с продавцом. Покупателю в мессенджере прислали ссылку, в прилагаемой форме мужчина данные своей банковской карты. После оплаты заказа — 13,6 тыс. руб. мужчина попытался узнать дату поставки товара, но "менеджеры" интернет-магазина перестали выходить на связь.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.