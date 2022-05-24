Пьяна попутчица из Самарской области угнала "Ниву"

В Похвистневском районе Самарской области возбудили уголовное дело в отношении 38-летней женщины. Ее подозревают в угоне. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Потерпевший — 47-летний мужчина рассказал, что решил подвезти незнакомку, которая "голосовала" на трассе. По пути он ненадолго зашел в магазин в с. Старопохвистнево. В это время попутчица исчезла вместе с его "Нивой".

Автомобиль нашелся в том же селе. Угонщица решила доехать домой, но не справилась с управлением и врезалась в забор. Освидетельствование показало, что женщина была пьяна.