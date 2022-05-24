Пьяна попутчица из Самарской области угнала "Ниву"

В Похвистневском районе Самарской области возбудили уголовное дело в отношении 38-летней женщины. Ее подозревают в угоне. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Потерпевший — 47-летний мужчина рассказал, что решил подвезти незнакомку, которая "голосовала" на трассе. По пути он ненадолго зашел в магазин в с. Старопохвистнево. В это время попутчица исчезла вместе с его "Нивой".
Автомобиль нашелся в том же селе. Угонщица решила доехать домой, но не справилась с управлением и врезалась в забор. Освидетельствование показало, что женщина была пьяна.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне