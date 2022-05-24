В технопарке "Жигулевская долина" прошел третий Всероссийский форум "Россия дыши 2022"

На форуме, который прошел 20 мая, встретились: активисты, болеющие за экологию всем сердцем, промышленники, от деятельности которых зависит состояние экологии, и представители власти, держащие ответ за экологию по долгу службы.

Целью этого мероприятия стало вовлечение общества в экологическую повестку Тольятти, Самарской области и всей страны в целом.

В ходе активной дискуссии обсуждались вопросы, проблемы и способы их решения в сфере защиты окружающей среды, предлагались инструменты взаимодействия общества и власти в решении этих проблем.

Важным событием конференции стало подписание администрацией Тольятти и компанией "Аиралаб Рус" меморандума о сотрудничестве в сфере расширения возможностей мониторинга состояния атмосферного воздуха, что предусматривает взаимное сотрудничество городской власти, бизнеса и экологической общественности.

Суть проекта проста и уникальна — установка датчиков мониторинга окружающей среды по всему городу. Датчики позволяют участвовать в мониторинге всем желающим. Человек, имея в кармане 2 000 рублей, может самостоятельно собрать датчик и подключить его к системе. При этом не нужно нигде регистрироваться и заключать договор с каким-либо юридическим лицом. Система полностью прозрачна и доступна каждому. В этом и заключается главное достоинство проекта.

Летом прошлого года подобный датчик был установлен на Экомобиль ГК "Эковоз", и на протяжении всего этого времени в режиме онлайн каждый житель города мог увидеть качество воздуха в месте нахождения Экомобиля.