Самарский театр оперы и балета завершает сезон премьерой балета "Дон Кихот Ламанчский"

1 июля 2022 в Самарском академическом театре оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича состоится премьера балета "Дон Кихот Ламанчский" на музыку Людвига Минкуса. Это один из немногих больших классических балетов Мариуса Петипа, родившихся не в Петербурге, а в Москве, в Большом театре.

Долгой жизнью этот балет во многом обязан Александру Горскому, который заново поставил этот спектакль в Большом театре в 1900 году. Балетмейстер, всегда стремившийся добиться художественной правды, хотел создать такой балет, в котором бы пантомима и танец естественным образом перетекали бы друг в друга и были бы неразрывно связаны с чувствами героев.

Передать все особенности эпох и наций, воплощаемых на сцене, невозможно без участия изобразительного искусства. Для постановки "Дон Кихота" Александр Горский привлек художников-станковистов Александра Головина и Константина Коровина, которые задали новый стандарт живописного оформления балетного спектакля. Как и декорации, разнообразны и практически достоверны были выразительные, красочные костюмы, созданные по примерам национальных испанских нарядов.

Новый "Дон Кихот Ламанчский" в САТОБ — попытка воссоздать образ спектакля 1900 года и в полной мере воплотить эстетику эпохи модерна, такой важной и близкой нашему городу.

Основой сюжета и поводом для танцев стал эпизод из многочисленных приключений хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского — история о несостоявшейся свадьбе богача Камачо (в балете — Гамаш) с красавицей Китерией (Китри), возлюбленной деревенского юноши Басилио (Базиль). И Дон Кихот в спектакле — далеко не главный герой, его роль — пантомимная, а все танцевальные свершения отданы другим персонажам.

Искрометный и солнечный "Дон Кихот" станет настоящим праздником для самарских зрителей.

Премьерные показы пройдут 1, 2 и 3 июля 2022 года. Билеты доступны по Пушкинской карте (12+).