Кейсы маркетинговых услуг, ярмарки, бизнес-наставники: какие меры поддержки самозанятых действуют в Самарской области

В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в Самарской области продолжается расширение комплекса мер поддержки самозанятых граждан. Необходимость поддержки самозанятых граждан неоднократно подчеркивал губернатор Дмитрий Азаров.

Региональное минэкономразвития ведет эту работу по нескольким направлениям: консультационное, образовательное, имущественное, финансовое, маркетинговое и информационное.

"Для успешной работы и роста самозанятых нашего региона сегодня созданы все условия. Уже на старте своей деятельности они могут рассчитывать на всестороннюю поддержку, активно использовать все существующие инструменты, от помощи в регистрации, предоставления рабочих мест в коворкинге регионального центра "Мой бизнес" и обучения бизнес-основам до льготного микрокредитования, содействия в продвижении и информационной поддержки, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Все это позволит ускорить развитие проектов начинающих предпринимателей, и уверен, что многих сегодняшних самозанятых мы увидим в статусе опытных представителей бизнеса, создающих рабочие места и развивающих родной регион".

Плательщики налога на профдоход могут обратиться в один из центров "Мой бизнес" региона и получить бесплатную консультацию по вопросам кредитования, налогообложения, по юридическим или бухгалтерским вопросам.

Самозанятые могут участвовать в любых образовательных программах и акселераторах, которые регулярно проводятся как на площадке регионального центра "Мой бизнес", так и в онлайн-формате. На этих курсах начинающие предприниматели учатся развивать свои проекты, грамотно работать с клиентами, продвигать свои продукты в социальных сетях и др.

В числе самых востребованных мер поддержки - маркетинговые услуги и инструменты по продвижению проектов.

Сюда входят бизнес-кейсы услуг для самозанятых - комплекс специальных инструментов, сформированных с учетом потребностей и отзывов самих получателей этой меры. В этом году в пакет услуг вошли персональная консультация и маркетинговый анализ проекта, профессиональная фотосъемка и создание видеовизитки, публикация интервью самозанятого на портале государственной поддержки бизнеса Mybiz63.ru и анонс этого интервью в социальных сетях регионального центра "Мой бизнес 63".

Мера поддержки действует уже третий год. Ведется ежемесячный сбор заявок с описанием проектов пользователей специального налогового режима. Затем конкурсная комиссия, в которую входят предприниматели и эксперты регионального центра "Мой бизнес", отбирают десять проектов, которые и становятся получателями бизнес-кейсов.

По итогам апреля в их число вошли самозанятые с проектами творческого пространства для проведения мастер-классов, производства домашнего хлеба, детской школы по фехтованию, услуг ландшафтного дизайнера и др. Следующая десятка победителей конкурсного отбора будет определена по итогам мая.

Еще одним востребованным инструментом стали ярмарки продукции региональных мастеров. В 2021 году такие события объединили 70 участников и более трех тысяч посетителей. В эти дни в рамках проведения юбилейной "Всероссийской студенческой весны" в Самаре ярмарки сувениров и товаров ручной работы действуют на площади имени Куйбышева и на набережной Волги в районе Маяковского спуска. За несколько дней работы площадок свою продукцию жителям и гостям региона смогут презентовать 70 самозанятых. За весь год планируется охватить этой мерой поддержки более 200 человек.

Новой региональной мерой поддержки 2022 года стала программа "Бизнес-наставник", направленная на повышение эффективности проектов самозанятых за счет взаимодействия с профессионалами в сфере предпринимательства. Самозанятым помогут разобраться с проблемами и точками роста своего проекта, увеличить прибыль, научат их работать с клиентами и подрядчиками.

Программа включает в себя три тематических блока (составление индивидуального плана развития, финансы и продажи, маркетинговая стратегия), проработка каждого из которых продлится три недели. Занятия с наставниками будут проходить онлайн или офлайн, формат для каждого участника будет подбираться индивидуально.

Ознакомиться с полным перечнем инструментов поддержки и подать заявку на получение услуг самозанятые могут на сайте mybiz63.ru.

Напомним, налог на профессиональный доход в нашем регионе начал действовать с 1 января 2020 года. Сегодня в Самарской области зарегистрировано уже более 117 тысяч самозанятых.

Наталья Гришина, парфюмерный стилист:

- Моя ниша как самозанятого - парфюмерная экспертность. Я подбираю идеальный парфюм, который помогает создать безупречный образ. Самозанятость открывает широкие возможности для развития и получения новых знаний в сфере продвижения, маркетинга, участия в бизнес-мероприятиях. Так, в мае я стала получателем бизнес-кейса и сейчас получаю целый комплекс услуг - уже состоялась персональная консультация с маркетологом, провели фотосъемку и видеосъемку - для создания видеовизитки моего проекта, совсем скоро выйдет интервью на сайте mybiz63.ru. Все это - отличная поддержка при развитии собственного дела!

Александра Аманклычева, руководитель студии Family Art:

- С 2018 года я работала преподавателем в художественной школе, но после декрета решила развивать это направление самостоятельно в своем поселке. Закупить необходимые материалы для начала работы, помог соцконтракт. С появлением первых мольбертов в студии в декабре 2021 года я зарегистрировалась как самозанятая и узнала о том, что таким, как я, в нашем регионе оказывается большая поддержка. В апреле получила бизнес-кейс и постепенно пользуюсь услугами, которые в него входят: получила персональную консультацию маркетолога, вышло интервью со мной на сайте mybiz63.ru, готовимся к фотосъемке и созданию видеовизитки проекта. Надеюсь, это поможет продвинуть проект и найти новых учеников.