Резиденты "Жигулевской долины" представили свои проекты на Startup Village-2022

25-26 мая в Сколково проходит юбилейная, 10-я технологическая конференция Startup Village-2022. Мероприятие организовано при поддержке VEB VENTURES (ГК ВЭБ.РФ), Сколково и корпорации "РОСКОСМОС".

Команда регионального оператора Сколково в Самарской области - технопарка "Жигулевская долина" - активно участвует в конференции.

Развитие малого и среднего бизнеса, в том числе инновационных и высокотехнологичных предприятий - одно из приоритетных направлений в работе управленческой команды региона во главе с губернатором Дмитрием Азаровым,

Startup Village - это уникальная площадка, на которой основатели стартапов встречаются с менторами и инвесторами, крупными корпорациями, учеными, футурологами и представителями власти для обсуждения технологических трендов, идей и формирования нового поколения российских предпринимателей. Главная тема юбилейной конференции - "RETHINKING INNOVATION. Государство, рынки и общество во времена потрясений".

Первый день Startup Village-2022 (25 мая) посвящен новым горизонтам технологического бизнеса. Представители крупного бизнеса, основатели стартапов, ученые, экономисты и чиновники обсудили, как перезапустить экономику и удержать человеческий капитал, какие ресурсы необходимы для технологического рывка и на развитие каких технологий нужно делать сейчас ставку, какие антикризисные меры поддержки приняты и как закрыть образовавшиеся пробелы в структуре промышленного производства. Во второй половине дня на Main Stage прошли сессии о новом формате партнерства стартапов и крупного бизнеса. Эксперты рассказали, как бизнесу стать технологически независимым от внешних ограничений, как формировать новые цепочки поставок и связи с помощью технологий.

Второй день Startup Village-2022 (26 мая) будет посвящен обсуждению экосистем и технологий, которые способны сделать рынок импортонезависимым. На главной сцене конференции спикеры презентуют возможности для акселерации в Азию, а также расскажут о развитии компаний в условиях санкционных ограничений, о бесшовной системе поддержки малого и среднего технологического бизнеса в России, о цифровой трансформации науки, о корпоративных метавселенных и о важнейших трендах, определяющих траекторию развития Data Science-индустрии.

Резиденты "Жигулевской долины" - компании "Ладуга" и "Прикладная механика" - участвуют в онлайн-выставке инновационных решений Startup Bazaar, в которой также значатся более 150 проектов офлайн и 500 экспонентов онлайн.

"Подобные конференции - яркий пример того, что любой кризис - это пространство уникальных возможностей. Для нас важно, чтобы из Самарской области транслировались прорывные идеи наших разработчиков и уникальные проекты резидентов технопарка "Жигулевская долина", которые могут эффективно применяться в стратегически важных отраслях, сохраняя устойчивость экономики", - отметил министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов.

В рамках события команда технопарка организовала встречу руководства ООО "Прикладная механика" с представителями кластера Ядертех для консультаций по дальнейшей работе.

"На встрече мы обсудили вопросы по продвижению и развитию нашего проекта, договорились о форматах дальнейшего взаимодействия и коммуникациях в рамках тех возможностей, которые предоставляет инновационный центр "Сколково", - отметил руководитель "Прикладной механики" Антон Борзаев. - Также в качестве посетителей конференции Startup Village мы наметили практические шаги по потенциальному сотрудничеству с компаниями, у которых есть схожие с нами продукты, для совместной проработки проектов. Для нас это отличный шанс масштабировать наши идеи и сократить путь выхода продукта. Полученный результат - большая заслуга технопарка "Жигулевская долина", который помогает своим резидентам расширять географию сотрудничества и выстраивать новые партнерские отношения", - добавил разработчик.

Подробнее о конференции Startup Village-2022 - по ссылке startupvillage.ru.