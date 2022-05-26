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Преступления Происшествия

В Самаре пресечена деятельность порностудии

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Управления "К" МВД России совместно с коллегами из Нижегородской области пресекли деятельность сети порностудий в нескольких регионах Российской Федерации.

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, группу организовал 50-летний житель Ярославской области. Через сеть Интернет он подыскал четверых соучастниц в возрасте от 24 до 46 лет. Интернет-трансляции производились из нескольких квартир, принадлежащих лидеру группы и расположенных в городах Нижний Новгород, Иваново, Самара, Сочи и Ярославль.

По имеющейся информации, три участницы группы непосредственно участвовали в съемках. Еще одна сообщница исполняла роль администратора, отвечала за соблюдение конспирации, чистоту помещений, приобретение видеотехники.

Пользователи Сети переводили различные суммы на счет, указанный на специальном сайте. Полученные денежные средства лидер группы распределял между соучастниками, часть финансов тратилась на закупку нового оборудования.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 242 УК РФ.

Сотрудники полиции провели более 10 обысков, в ходе которых изъяли компьютерную технику, оборудование для ведения онлайн-трансляций, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Предполагаемый организатор находится под домашним арестом, четверым фигуранткам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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