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Государство и Бизнес Экономическая политика

Дмитрий Богданов поздравил представителей малого и среднего бизнеса с Днем российского предпринимательства

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр экономического развития и инвестиций Самарской области обратился к представителям бизнес-сообщества, отметив их особую роль для региона в настоящее время.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Дорогие предприниматели, партнеры, друзья! От всей души поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!

Как в далекие времена 19 века, когда самарское купечество определяло жизнь городов, их самоуправление и даже внешний облик, так и в наше время самарские предприниматели - основа экономической нерушимости нашего региона, его сила и опора. И сегодня эта роль особенно важна! 132 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечивают сервис, которым ежедневно пользуются миллионы людей, выпускают продукцию, креативят, представляют наш регион и в России, и за ее пределами. Я благодарен каждому из вас за то, что, создав свое дело, развиваете наш регион.

Особое внимание хочется уделить начинающим предпринимателям и самозанятым, которых сегодня более 116,5 тысячи человек. Вы - наша надежда и стимул к постоянному развитию.

Все наши действия и решения направлены на улучшение делового и инвестиционного климата. Поддержка предпринимателей - наш абсолютный приоритет!

С праздником, друзья!" - отметил в своем обращении Дмитрий Богданов.

Гид потребителя

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