Дмитрий Богданов поздравил представителей малого и среднего бизнеса с Днем российского предпринимательства

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области обратился к представителям бизнес-сообщества, отметив их особую роль для региона в настоящее время.
"Дорогие предприниматели, партнеры, друзья! От всей души поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!
Как в далекие времена 19 века, когда самарское купечество определяло жизнь городов, их самоуправление и даже внешний облик, так и в наше время самарские предприниматели - основа экономической нерушимости нашего региона, его сила и опора. И сегодня эта роль особенно важна! 132 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечивают сервис, которым ежедневно пользуются миллионы людей, выпускают продукцию, креативят, представляют наш регион и в России, и за ее пределами. Я благодарен каждому из вас за то, что, создав свое дело, развиваете наш регион.
Особое внимание хочется уделить начинающим предпринимателям и самозанятым, которых сегодня более 116,5 тысячи человек. Вы - наша надежда и стимул к постоянному развитию.
Все наши действия и решения направлены на улучшение делового и инвестиционного климата. Поддержка предпринимателей - наш абсолютный приоритет!
С праздником, друзья!" - отметил в своем обращении Дмитрий Богданов.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html