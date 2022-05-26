Самая популярная сумма ипотечного кредита у россиян - 3 млн рублей

По данным финансового маркетплейса "Сравни" и Страхового Дома ВСК, самая часто запрашиваемая сумма ипотечного кредита у россиян в мае составила 3 млн рублей. Чуть реже подаются заявки на 5 млн и 4 млн рублей.

В Москве же наиболее популярная сумма запроса - 5 млн рублей, на втором месте - 3 млн рублей, а тройку замыкает сумма в 4 млн рублей, еще реже москвичи запрашивают 10 млн и 6 млн рублей.

В Санкт-Петербурге первые два места по частоте запроса суммы ипотечного кредита идентичны московским, на третьем же месте - сумма в 6 млн рублей.

Также компании отмечают рост на 112% количества проданных полисов по защите ипотечных кредитов в России за период с января по май текущего года по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года.

"Страхование ипотеки - надежный способ защиты от риска потери денег, тем более что полис обходится несоизмеримо дешевле: по стране средняя стоимость достигает примерно пяти тысяч рублей. Многие заемщики это понимают, поэтому активнее защищают себя от непредвиденных потерь. Чаще всего за оформлением полиса обращаются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Ростова, Краснодара, Новосибирска, Тюмени, Иркутска и Дальнего Востока", - отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.

"Весь сегмент потребительского кредитования несколько месяцев подряд показывал отрицательную динамику. Только в последнее время мы увидели улучшение показателей - например, в мае в сегменте ипотечного кредитования мы отметили положительную динамику по сравнению с апрелем. По нашим данным, наиболее активные пользователи в этом сегменте - люди в возрасте от 25 до 34 лет. Чаще всего заявки на получение ипотеки на нашем сервисе оставляют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края", - прокомментировал менеджер продукта "Подбор кредита" в Сравни Игорь Корчагин.