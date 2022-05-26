В День российского предпринимательства в Самарской области стартовала работа форума "Мой бизнес-63"

Сегодня, 26 мая, на площадке регионального центра "Мой бизнес" начал свою работу предпринимательский форум "Мой бизнес-63". Это событие ежегодно объединяет предпринимательское сообщество региона для обсуждения текущей ситуации в экономике, обмена опытом, выработки совместных решений по дальнейшему развитию и необходимым инструментам господдержки.

"Роль предпринимательства в укреплении экономического потенциала региона и страны в целом, обеспечении занятости населения, реализации социальных программ невозможно переоценить. В условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны "коллективного Запада" инициативность бизнес-сообщества, умение предпринимателей адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре рынка, их готовность преодолевать возникающие в условиях трансформации экономики риски приобретает особое значение", - поздравил губернатор Дмитрий Азаров представителей бизнес-сообщества региона с Днем российского предпринимательства.

К старту работы форума заявки на участие подали уже более 1000 человек. Программа события максимально насыщена темами, актуальными здесь и сейчас. Спикерами выступают представители крупнейших российских компаний, признанные эксперты федерального уровня и опытные предприниматели Самарской области.

"Сегодня, в День российского предпринимательства, мы запустили работу нашего традиционного форума "Мой бизнес-63" и уверены, что каждый его участник получит здесь максимум новой и актуальной информации, зарядится энергией и драйвом от коллег по цеху, заведет полезные знакомства и найдет новых деловых партнеров, - полагает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Сегодня в сфере малого и среднего бизнеса занято более 600 тысяч жителей региона. Мы уделяем большое внимание созданию условий для развития предпринимательства, это наш абсолютный приоритет. И подобные бизнес-мероприятия являются частью этой масштабной работы. Приглашаю всех, кто еще не присоединился к форуму "Мой бизнес-63", подавать заявки, участвовать в секциях и встречах, использовать эту возможность как вклад в развитие своего дела!"

Хедлайнером первого дня работы форума "Мой бизнес 63" стал один из самых известных бизнес-тренеров России - Владимир Якуба с его мастер-классом "Продажи в новой реальности". Федеральный спикер собрал полный зал: узнать его фирменные инструменты эффективных продаж и "фишки" работы с клиентами пришли более чем 120 участников!

"Сегодня важно преодолеть собственные сомнения, выбрать правильную стратегию, потому что меняющийся рынок - это просто фантастическое время. Сейчас такое время, когда важно придумать, как запуститься, занять нишу. А запускаться нужно точно", - отметил Владимир Якуба.

Следующей темой первого дня станет "Маркетинг как точка опоры в новых реалиях". На примере практик СберМаркетинга участники узнают формулу эффективного маркетинга нового века, обсудят медийные стратегии и категории коммуникационных барьеров. Спикером встречи станет Владимир Морковин, руководитель отдела стратегического планирования агентства СберМаркетинг.

Во второй половине дня на форуме обсудят вопросы интернет-маркетинга в рамках встречи с директором по развитию MSA Interpool, разработчиком интерактивных рекламных продуктов Рафаэлем Мелик-Егановым.

Финальным событием первого дня станет секция "Маркетплейсы-2022. Вход на рынок для самарских предпринимателей стал проще и дешевле". Экспертами обсуждения выступят крупнейшие игроки рынка электронной торговли - представители Яндекс. Маркет, OZON и Wildberries.

Форум организован в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Присоединиться к событию и подать заявку можно на сайте forum.mybiz63.ru.

"Уверена, что этот форум поможет мне в дальнейшем развитии моего дела благодаря опыту приглашенных экспертов, которым они поделятся с участниками. Я всегда работала в сфере продаж, знаю, насколько важно правильно выстраивать работу с клиентами, их возражениями, понимаю, что всегда нужно идти вперед, не останавливаться на достигнутом. На форуме я надеюсь почерпнуть полезную информацию для роста и успешной работы в меняющемся мире. В кризисное время открываются новые возможности, важно их правильно использовать, в том числе с помощью доступных инструментов - социальных сетей, маркетинга", - отметила руководитель компании "Nice-Stone" Наталья Хазиева.

"Отличное начало форума, яркий спикер, заряжающий публику. Много ценной, полезной информации. Спасибо региональному центру "Мой бизнес" за организацию таких событий, где предприниматели могут собраться и получить заряд энергии, желания двигаться вперед, особенно в такое непростое время!" - прокомментировала организатор речных прогулок на парусных яхтах Вера Каткасова.

"Очень здорово, что именно в День российского предпринимательства областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес" запустили такой форум. Здесь всегда лучшие спикеры, практики, профессионалы своего дела, всегда можно получить самую полезную информацию", - поделилась впечатлениями основатель "Школы лояльности" Юлия Романеева.