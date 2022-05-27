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Банк "Открытие" профинансировал строительство ЖК "Атмосфера" в Якутске

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк предоставил 4,9 млрд рублей якутской компании ООО "Специализированный Застройщик Номер Два" для строительства нового ультрасовременного жилого комплекса комфорт-класса в Якутске.

Комплекс состоит из 3 высотных 16-этажных зданий. 1-й и 2-й дом объединены мостом, 3-й дом является главным в комплексе. Платформа (мост) служит зоной досуга и активного отдыха с игровыми площадками. В комплексе будет 851 квартира площадью от 43 до 85 квадратных метров. Сдача объекта запланирована на конец 2024 года.

ЖК "Атмосфера" отвечает всем требованиям жилья комфорт-класса: паркинг на 367 мест, двор-сад без машин, планируется строительство детского сада на 200 мест и фитнес-зала.

Комплекс расположен в динамично развивающемся районе с удобной транспортной развязкой, в 10 минутах от центра города. Рядом находится разнообразная социальная инфраструктура, торговые центры, рестораны. В пешей доступности расположен эколого-этнографический парк Чочур Муран.

"Для будущих покупателей квартир в ЖК "Атмосфера" соглашение о партнерстве между банком "Открытие" и застройщиком — это дополнительная гарантия надежности, спокойствия и доверия к исполнителям проекта в процессе строительства, — подчеркивает Максим Федоров, управляющий банка "Открытие" в республике Саха (Якутия). — "Открытие" также выступит оператором эскроу-счетов для покупателей квартир в комплексе. Банк и застройщик прорабатывают совместную программу льготного ипотечного кредитования".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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