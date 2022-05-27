На форуме "Мой бизнес-63" наградили активных предпринимателей Самарской области

Сегодня, 27 мая, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов отметил предпринимателей с активной жизненной позицией, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие губернии. Торжественная церемония награждения прошла на площадке форума "Мой бизнес-63".

В Самарской области развитию малого и среднего бизнеса уделяется пристальное внимание. В нынешних условиях по поручению губернатора Дмитрия Азарова в регионе ведется постоянный мониторинг ситуации на предприятиях и при необходимости оказывается вся необходимая поддержка.

"Конечно, предпринимателям сейчас нелегко. Едва преодолев негативные последствия пандемии COVID-19, вы столкнулись с еще более серьезными вызовами, требующими от вас максимальной мобилизации, высочайшей самоотдачи и работоспособности. Хочу искренне поблагодарить вас за трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей, преданность делу, глубокое понимание социальной ответственности бизнеса", - подчеркнул глава региона в своем поздравлении к Дню российского предпринимателя.

В этом году на площадке форума почетными грамотами, благодарностями министра и благодарственными письмами министерства были отмечены более 50 представителей бизнеса и сотрудников региональной инфраструктуры поддержки предпринимательства из Самары, Тольятти, Чапаевска, а также Ставропольского, Волжского, Богатовского, Исаклинского и других районов.

Они ведут деятельность в самых разных сферах: производства пищевой продукции, автокомпонентов, деятельности крестьянско-фермерских хозяйств, спортивно-оздоровительных центров, а также предоставления услуг в сфере медицины, красоты и здоровья, консалтинга и др.

"Ценность и сила малого и среднего предпринимательства состоит в том, что в самых неопределенных условиях, быстро меняющемся мире они способны быстрее других подстраиваться к текущей ситуации, - сказал Дмитрий Богданов. - Всегда вызовы и сложности дают новые возможности, и выигрывает тот, кто быстрее изучит новые инструменты, контакты, приобретет новых партнеров. Конечно, есть определенные сложности, связанные с несправедливыми санкциями в отношении нашей страны, но мы также видим, как быстро и активно наши предприятия адаптируются, меняют поставщиков. И иногда это бывает даже выгоднее, чем было раньше. Последние три месяца совместно с федеральными коллегами мы посвятили разработке набора беспрецедентных мер поддержки, позволяющих и малым, и крупным предприятиям строить стратегические планы развития. И наш форум призван помочь предпринимателям изучить новые меры поддержки, новые ниши, познакомиться между собой и предложить свои услуги коллегам".

Одним из предпринимателей, получивших награду, стал основатель сети пекарен "БИКО" Эдуард Бикоев. Сегодня в регионе работает 50 торговых точек предприятия, гастроном и столовая. Однако предприниматель не останавливается на достигнутом и осваивает новые регионы.

"Благодаря министерству экономического развития Самарской области, региональному Гарантийному фонду и моим коллегам из "Опоры России" мы начали осваивать Московскую область и Санкт-Петербург - открыли там торговые точки, производственные базы. В своем производстве мы используем исключительно российские ингредиенты, продукцию местных сельхозпроизводителей. Сейчас переходим и на российское тепловое и холодильное оборудование, что поможет нам и в дальнейшем стабильно работать и развиваться", - отметил Эдуард Бикоев.

Форум "Мой бизнес-63" стартовал 26 мая, и в течение следующих дней (по 2 июня) предпринимателей региона ожидает насыщенная, полезная программа. Событие проходит в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". В первый день участниками форума стали более 200 человек, заявки на участие подали более 1000 предпринимателей региона.

Присоединиться к событию и подать заявку можно на сайте forum.mybiz63.ru.