Исполнительный директор "Аиралаб Рус" Иван Петров рассказал об итогах Третьей экологической конференции

Вопросы экологии уже не стоят особняком, а тесно переплетаются с вопросами инвестиций в "зеленую экономику", деятельностью гражданских организаций, государственного и общественного партнерства в сфере защиты окружающей среды. Подтверждением тому стала Третья Всероссийская экологическая конференция, прошедшая 20–21 мая в тольяттинском технопарке "Жигулевская долина".

Редакция ИА "Волга Ньюс" на правах информационного партнера конференции побеседовала с одним из организаторов мероприятия Иваном Петровым, исполнительным директором АНО "Аиралаб Рус". Компания известна в Самарской области созданием гражданской сети мониторинга воздуха в Тольятти.

"В ходе встреч, которые прошли на конференции, мы выявили несколько важных направлений деятельности.

Первое — с властью можно и нужно сотрудничать не только с позиции потребления — разного рода поддержек, но и с позиции предложений, предоставления данных от компаний, работающих в сфере гражданской науки, от рядовых граждан. Это правильно и востребовано. Подтверждение тому — подписанный договор о сотрудничестве между АНО "Аиралаб Рус" и администрацией Тольятти в сфере экологического мониторинга.

Второе — зарождающийся тренд "зеленых инвестиций" интересен не только за рубежом, но и среди предпринимателей России и Самарской области. Даже в текущих условиях есть варианты для привлечения средств в экологические проекты. Мы продолжим работать в этом направлении.

Третье — работа экологических активистов, в частности наших партнеров из "Тольятти, дыши", демонстрирует тот уровень вовлеченности россиян в решение экологических проблем, с которым уже нельзя не считаться. Это новая гражданская сила, которая в состоянии не только предлагать, но и решать многие задачи", — рассказал Иван Петров.

Напомним, что в конференции приняли участие региональные министры, представители промышленных предприятий области, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и глава г. о.Тольятти Николай Ренц.

Кроме представителей власти, в Тольятти съехались общественные активисты из более чем 15 городов России, игроки отрасли электротранспорта и специалисты компаний, работающих в сфере привлечения инвестиций в "зеленые" проекты.