Самарцу ампутировали часть кисти после взрыва детонатора, который он нашел в лесу

В Самаре 19-летний местный житель остался без пальцев: во время прогулки по лесу парень наткнулся на неизвестный предмет и решил получше рассмотреть его. Находка оказалась детонатором - взрывное устройство сработало, пишет "КП-Самара".

ЧП произошло в лесу в районе пересечения ул. Демократической и Волжского шоссе. Вместе с отцом юноша хотел собрать ландыши. Потянувшись за цветком, самарец наткнулся на электрический детонатор, лежащий на земле. Молодой человек не понял, что за предмет оказался перед ним, однако находка его заинтересовала. Парень взял детонатор в руки, а тот взорвался, оторвав пострадавшему руку без шансов на сохранение.

"Перевязав жгутом руку, папа и Юра поехали ближе к городу и вызвали "скорую помощь". Немыслимо, что они пережили там. Юру увезли в больницу на Управленческий, ампутировали кисть. Осколками поверхностно задело живот и немного лицо", - рассказала в социальных сетях сестра Юрия Анастасия.

О несчастном случае немедленно узнали в полиции. По информации сестры пострадавшего, правоохранители отправились в лес вместе с отцом Юрия, чтобы провести проверку.

"Папу допрашивали в течение следующих 10 часов. На месте нашли еще три таких детонатора и какие-то боеприпасы, патроны. У Юры забрали мобильный телефон, видимо, для исключения его причастности к этому оружию. Пока никаких объяснений того, по какой причине такое опасное оружие может находиться в лесу прямо в городе, не последовало", - поделилась Анастасия.

Парня должны выписать из больницы 6 июня.