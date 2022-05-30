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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Самарцу ампутировали часть кисти после взрыва детонатора, который он нашел в лесу

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самаре 19-летний местный житель остался без пальцев: во время прогулки по лесу парень наткнулся на неизвестный предмет и решил получше рассмотреть его. Находка оказалась детонатором - взрывное устройство сработало, пишет "КП-Самара". 

ЧП произошло в лесу в районе пересечения ул. Демократической и Волжского шоссе. Вместе с отцом юноша хотел собрать ландыши. Потянувшись за цветком, самарец наткнулся на электрический детонатор, лежащий на земле. Молодой человек не понял, что за предмет оказался перед ним, однако находка его заинтересовала. Парень взял детонатор в руки, а тот взорвался, оторвав пострадавшему руку без шансов на сохранение.

"Перевязав жгутом руку, папа и Юра поехали ближе к городу и вызвали "скорую помощь". Немыслимо, что они пережили там. Юру увезли в больницу на Управленческий, ампутировали кисть. Осколками поверхностно задело живот и немного лицо", - рассказала в социальных сетях сестра Юрия Анастасия.

О несчастном случае немедленно узнали в полиции. По информации сестры пострадавшего, правоохранители отправились в лес вместе с отцом Юрия, чтобы провести проверку.

"Папу допрашивали в течение следующих 10 часов. На месте нашли еще три таких детонатора и какие-то боеприпасы, патроны. У Юры забрали мобильный телефон, видимо, для исключения его причастности к этому оружию. Пока никаких объяснений того, по какой причине такое опасное оружие может находиться в лесу прямо в городе, не последовало", - поделилась Анастасия.

Парня должны выписать из больницы 6 июня. 

Гид потребителя

Последние комментарии

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

Екатерина Славкина 09 апреля 2021 15:29 Житель Самарской области решил пройти через затопленную плотину и погиб

Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.

Дмитрий Миленин 29 августа 2018 18:28 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже

Антон Петров 05 августа 2018 07:39 На Волге у Самары пассажирка лодки получила перелом позвоночника

Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.

Anders Midnatt 16 июля 2018 16:11 Юная самарчанка ради селфи перелезла через перила ж/д моста и упала на провода, получив удар током

Вот и нечего лазить где попало.

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