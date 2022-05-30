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Преступления Происшествия

Браконьер из Самарской области наловил стерляди на миллион рублей

ЖИГУЛЕВСК. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске полицейские задержали 50-летнего мужчину за незаконную рыбалку. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Рыбак с помощью сети ловил стерлядь в запретной зоне Жигулевской ГЭС. Он выловил 120 рыб, занесенных в Красную книгу. Ущерб составил более 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биоресурсов").

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