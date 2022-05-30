Браконьер из Самарской области наловил стерляди на миллион рублей

В Жигулевске полицейские задержали 50-летнего мужчину за незаконную рыбалку. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Рыбак с помощью сети ловил стерлядь в запретной зоне Жигулевской ГЭС. Он выловил 120 рыб, занесенных в Красную книгу. Ущерб составил более 1 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биоресурсов").
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне