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Андрей Кислов: "Безопасность использования газа в быту должна быть в приоритете"

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сенатор Андрей Кислов принял участие в совещании под председательством вице-премьера правительства России Александра Новака, посвященном повышению безопасности использования газового оборудования. Федеральное правительство намерено инициировать корректировку отраслевого законодательства, чтобы избежать потенциальных аварий при использовании природного газа гражданами.

Совместно с руководством профильных ведомств, в том числе Ростехнадзора, и структурами ПАО "Газпром" заместитель председателя правительства России обсудил предложения по усовершенствованию контрольно-надзорной деятельности в части безопасности использования бытового газового оборудования, в том числе общедомовых систем.

"К сожалению, на практике мы сталкиваемся с происшествиями при использовании газа в быту. Отраслевые компании проанализировали их причины, среди них - отсутствие тяги в дымовом и вентиляционном канале, случаи самовольной газификации, износ газового оборудования", - сообщил на совещании вице-премьер. 

В этой связи обсуждаются различные варианты повышения безопасности использования оборудования. В числе приоритетных вариантов - введение единого договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, отметил Александр Новак.

По итогам встречи вице-премьер поручил отраслевым организациям и ведомствам представить предложения для дальнейшего формирования поправок в отраслевое законодательство.
На территории Самарской области только многоквартирных домов насчитывается более 22 тысяч, из которых почти 18 тысяч домов газифицированы. По словам Андрея Кислова, вопросам безопасной эксплуатации газового оборудования в регионе уделяется первоочередное внимание. Одна из мер по предупреждению происшествий, связанных с отравлением угарным газом - ежегодные месячники по проверке и техническому обслуживанию газового оборудования, установленного в квартирах и жилых домах. Значительно внимание уделяется информационно-разъяснительной работе.

Результатом принятых мер стало ежегодное снижение количества происшествий, связанных с негативным воздействием угарного газа. Так, в прошлом году зафиксировано на 20% меньше таких случаев, чем в предыдущем.

"Никогда нельзя забывать, что газ является источником повышенной опасности. Поэтому от бережного и внимательного отношения к работе газового оборудования зависит здоровье и жизнь окружающих людей и сохранность имущества. По поручению губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в регионе регулярно проводятся месячники, в ходе которых проверяется несколько тысяч домов. Пристальное внимание к этому вопросу всех заинтересованных сторон позволит избежать чрезвычайных происшествий и аварий", - считает Андрей Кислов.

Представитель Самарской области в Совете Федерации напомнил, что ответственность за исправность внутридомового и внутриквартирного газового оборудования несет собственник, в многоквартирных домах - управляющие компании. Вместе с тем работу по повышению безопасности нужно вести на всех уровнях, включая государственную жилищную инспекцию и органы местного самоуправления, уверен сенатор.

Андрей Кислов отметил, что эту совместную работу нужно продолжать и усиливать: "Надеюсь, что планируемые корректировки отраслевого законодательства повысят безопасность использования газа в быту и снизят количество инцидентов. При этом важно всегда помнить, что наша защита зависит прежде всего от нас самих. Поэтому призываю всех земляков соблюдать элементарные правила безопасности и своевременно проводить проверку и замену колонок, котлов и другого газового оборудования".

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