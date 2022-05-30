"Самараэнерго" сберегает ресурсы и дарит подарки

ПАО "Самараэнерго" продолжает акцию "Вырасти урожай с Самараэнерго". Оно предложило своим клиентам отказаться от печатной квитанции в пользу электронного счета. Участниками акции автоматически становятся все пользователи личного кабинета "Самараэнерго", кто подписался на получение электронного счета.

Сэкономив на бумаге, участники акции сохраняют деревья от вырубки и получают квитанцию на оплату за потребленную электроэнергию в электронном виде, а победители акции — еще и подарки для организации работ на даче и огороде. Специальный приз от энергокомпании — посадка саженцев в том муниципальном районе Самарской области, где будет зафиксирован наибольший рост подписки на электронные квитанции.

Акция продлится до 30 сентября 2022 года. Подробная информация об условиях и сроках проведения размещена на сайте ПАО "Самараэнерго": ПАО "Самараэнерго" — Акция "Вырасти урожай с Самараэнерго".