Экс-директора самарского туристического информационного центра подозревают в мошенничестве

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора регионального ГБУ "Туристический информационный центр". Ее подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
По версии следствия, подозреваемая начислила двум подчиненным премии за 2020 г., а потом потребовала отдать ей часть этих сумм. Всего сотрудники отдали ей более 315 тыс. рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне