Экс-директора самарского туристического информационного центра подозревают в мошенничестве

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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора регионального ГБУ "Туристический информационный центр". Ее подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.