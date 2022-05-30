Председателем совета директоров АвтоВАЗа стал Денис Мантуров

Пост председателя директоров АвтоВАЗа займет министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, сообщает ведомство.

Указывается, что исполнять обязанности он будет на безвозмездной основе. Соответствующее распоряжение, разрешающее это, 28 мая, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.



"В ближайшее время АвтоВАЗу предстоит большая и сложная работа. Новые продукты будут разрабатываться в том числе на российских платформах с использованием российских инжиниринговых компетенций, а также с максимальным привлечением российских поставщиков компонентов - это принципиальное решение. Реализация таких планов потребует стопроцентной отдачи со стороны менеджмента и коллектива компании. Минпромторг России и ведущий российский научно-исследовательский институт автомобилестроения "НАМИ" окажут предприятию всю необходимую поддержку", - заявлял Мантуров 23 мая.

Напомним, 23 мая совет директоров АвтоВАЗ принял единогласное решение об утверждении Максима Соколова в должности президента компании.

В мае состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault Российской Федерации и правительству Москвы. Подписанные соглашения предусматривают передачу 100% акций "Renault Россия" городу Москве и 67,69% акций АвтоВАЗа - государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ". Важным условием служит опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АвтоВАЗе, который может быть реализован в течение следующих шести лет.

Ситуация на предприятии - флагмане отечественного автомобилестроения - постоянно контролируется как региональными, так и федеральными властями. Развитие АвтоВАЗа, поиск решений и поддержка завода в условиях беспрецедентного санкционного давления неоднократно обсуждались главой Минпромторга РФ и губернатором Самарской области.

Также при участии министра и главы региона проходила и процедура согласования на пост президента завода Максима Соколова.

Дмитрий Азаров отметил важность принятого решения и подчеркнул: это даст трудовому коллективу уверенность в том, что временные сложности будут преодолены и завод вновь выйдет на курс устойчивого развития.

"АвтоВАЗ - это крупнейший трудовой коллектив региона, особая гордость не только Тольятти, но и всей Самарской области. И конечно, все, что связано с заводом, находится в постоянном фокусе моего внимания, - отметил Дмитрий Азаров. - Очень важно, что совет директоров возглавил лично министр промышленности и торговли РФ. Денис Валентинович всегда уделял АвтоВАЗу самое пристальное внимание, по всем проблемам и вопросам развития завода мы находимся в постоянном контакте. Теперь же, когда он возглавил Совет директоров, он будет непосредственно влиять на принимаемые управленческие решения. Принятое решение дает уверенность в том, что завод преодолеет сложившуюся непростую ситуацию и намеченные планы по восстановлению производства и развитию предприятия будут выполнены".