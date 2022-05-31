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Банк "Открытие": 64% россиян готовы предоставить детям свободу выбора образования, 56% — свободу выбора профессии

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лишь 2% хотят, чтобы дети унаследовали их профессию или бизнес. Почти две трети россиян готовы предоставить детям свободу выбора образования и профессии. 37% россиян, имеющих детей, копят деньги на их будущее. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь" к Международному дню защиты детей 1 июня.

У 53% опрошенных есть несовершеннолетние дети до 18 лет. При этом никаких накоплений на детей нет у 34% респондентов. Наиболее высок этот процент на Дальнем Востоке (55%) против 18% в Южном федеральном округе и 24% в Москве и Московской области.

Уже несколько лет откладывают деньги на образование и жилье для своих детей 19%, еще 18% начали делать это недавно. 29% пока не копят деньги на детей, но планируют начать.

64% не будут подсказывать ребенку, какое образование ему получать, и поддержат любой выбор. При этом в Москве и Московской области такую свободу выбора детям готовы предоставить лишь 52% опрошенных, тогда как в Сибири 78%.

14% хотят, чтобы их дети получили высшее образование в сфере математики и информационных технологий. 9% считают перспективным для ребенка высшее образование в сфере экономики и финансов. 7% "ставят" на высшее образование в сфере естественных наук (физика, химия, биология) и только 5% хотели бы, чтобы их дети получили высшее гуманитарное образование (филология, лингвистика, социология, журналистика).

56% респондентов не намерены участвовать в выборе профессии для своих детей (в Сибири — 73%, в Москве и Московской области- 50%). При этом 42% считают, что их опыт поможет детям правильно выбрать профессию. Чаще всего такой ответ давали жители Урала (48%) и Московского региона (47%), реже всего сибиряки (27%). Только 2% хотели бы, чтобы дети унаследовали их профессию или бизнес.

*Опрос проведен банком "Открытие" и СК "Росгосстрах Жизнь" 19–26 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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