Команда КВН Самарского филиала "Т Плюс" дебютировала в "Лиге трудовой молодежи"

Команда "Градусы", в которую вошли сотрудники "Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс", приняла участие в первой игре сезона Клуба веселых и находчивых Самарской области в рамках "Лиги трудовой молодежи". Это выступление в играх КВН было дебютным для сборной энергетиков.

В команде "Градусы" собрались представители исполнительной дирекции "Т Плюс", Самарской ТЭЦ, Самарской ГРЭС, "Предприятия тепловых сетей", а также подразделений "ЭнергосбыТ Плюс". Для каждого из них выход на большую сцену КРЦ "Звезда" стал первым.

В ¼ финала "Лиги трудовой молодежи" команда группы "Т Плюс" встретилась с коллективом АО "АВТОВАЗ" (команда "Профпригодны") и сборной индивидуальных предпринимателей (команда "Ниче такие"). Участники сыграли три конкурса: "Приветствие", "Комбинированный биатлон" и "КВН-номер". В результате первое место, по мнению жюри, завоевала команда "Ниче такие" (10,6 балла), второе — "Градусы" (10,2 балла) и третье — "Профпригодны" (9,4 балла).

"Благодаря выступлению дебютантов мы больше узнали о производстве тепла и горячей воды, о компании "Т Плюс". Коллеги уточняли, правда ли теплоэнергетики впервые на сцене, так как держались уверенно, шутили вкусно. Подтверждаю, "Градусы" — новая команда! И первое выступление прошло на высоком уровне! Ждем, чем ребята удивят в следующем туре!" — отметил руководитель движения "Самарский КВН" Сергей Ларионов.

Вторая тройка команд "Лиги трудовой молодежи-2022" встретится уже 4 июня. В свою очередь, игра ½ финала с участием команды "Градусы" группы "Т Плюс" пройдет в октябре 2022 года.

Напомним, что самарская областная "Лига трудовой молодежи" впервые прошла в 2017 году. На протяжении нескольких лет она объединяет сотрудников предприятий, организаций, заводов и фабрик из разных городов региона.