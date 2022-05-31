Экологически ответственные клиенты "Самараэнерго" могут получить подарки для дачи и огорода

Энергетики предлагают отказаться от бумажных квитанций в пользу электронных. Сделать это можно на сайте "Самараэнерго" в личном кабинете. Акция призвана сохранить деревья от вырубки, ведь для электронных квитанций бумага не нужна.

При этом среди социально ответственных потребителей энергии будут разыграны существенные призы, которые помогут выращивать урожай на даче или в огороде. Акция так и называется "Вырасти урожай вместе с "Самараэнерго".

А в том районе Самарской области, где будет зафиксирован наибольший рост подписок на электронные квитанции, крупнейшая энергосбытовая компания региона поможет и высадить новые саженцы.

Подробнее узнать об условиях акции можно на сайте ПАО "Самараэнерго".