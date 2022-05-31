Экологически ответственные клиенты "Самараэнерго" могут получить подарки для дачи и огорода

Энергетики предлагают отказаться от бумажных квитанций в пользу электронных. Сделать это можно на сайте "Самараэнерго" в личном кабинете. Акция призвана сохранить деревья от вырубки, ведь для электронных квитанций бумага не нужна.
При этом среди социально ответственных потребителей энергии будут разыграны существенные призы, которые помогут выращивать урожай на даче или в огороде. Акция так и называется "Вырасти урожай вместе с "Самараэнерго".
А в том районе Самарской области, где будет зафиксирован наибольший рост подписок на электронные квитанции, крупнейшая энергосбытовая компания региона поможет и высадить новые саженцы.
Подробнее узнать об условиях акции можно на сайте ПАО "Самараэнерго".
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа