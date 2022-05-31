Прокуратура нашла почти три тысячи нарушений у самарских судебных приставов

В первом квартале 2022 г. в Самарской области прокуроры выявили 2777 нарушений федерального законодательства в сфере принудительного исполнения судебных актов. Для их устранения главному судебному приставу внесено 56 представлений, 26 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Основное внимание органами прокуратуры уделяется исполнению судебных актов, содержащих обязательства в отношении социально уязвимых категорий граждан, а также дела о невыплате заработной платы.

На принудительном исполнении в территориальных подразделениях службы судебных приставов находится 2 098 исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 76,8 млн рублей. Из них частично погашено только 11,5 млн рублей.

Так, судебным приставом ОСП Красноглинского района Самары 10 февраля в нарушение требований закона приостановлены исполнительные производства на сумму 1,95 млн руб. в отношении ООО "РОСУНИКОНСТРОЙ", находящегося с под процедурой наблюдения. В ходе проверки незаконное процессуальное решение начальником отделения судебных приставов отменено, исполнительное производство возобновлено.

Нарушения выявлены и по исполнительным производствам о взыскании алиментных платежей, которых на принудительном исполнении насчитывается 10229.

Прокуратурой города Отрадного установлено, что судебными приставами не контролируется фактическое исполнение процессуальных решений принудительного характера.

Так, О. - должник по исполнительному производству о взыскании алиментов - является получателем пособия по безработице. Постановление об обращении взыскания на его доходы направлено в ГКУ СО "ЦЗН г. Отрадного", однако сведения из центра занятости об удержанных и перечисленных денежных средствах в материалах исполнительного производства отсутствуют. При этом исполнительное производство окончено и, несмотря на неоднократное направление взыскателем обращений и ходатайств, свидетельствующих о длительной неуплате алиментов, исполнительное производство судебным приставом не возобновлено. Также не приняты меры, направленные на установление местонахождения должника и его имущественного положения, не ограничен выезд лица за пределы страны, не рассмотрен вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.14 КоАП РФ.

Выявлены нарушения и в обеспечении в принудительном порядке жилыми помещениями, тому подлежат 25 инвалидов.

Прокуратурами города Самары, Ленинского района по исполнительным производствам этой категории выявлена волокита при совершении исполнительных действий и применении мер принудительного исполнения - отсутствие систематики при принятии мер административного характера и работы с органом местного самоуправления.

Аналогичные факты вскрыты прокурорами Новокуйбышевска и Чапаевска, Центрального района Тольятти, Приволжского и Борского районов по исполнительным производствам о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Неисполненными остаются 225 таких судебных решений.

Результативны и проверки исполнительных производств о взыскании денежных средств в счет возмещения ущерба, причиненного преступлениями, связанными с хищением бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов.

В межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску на исполнении находятся исполнительные производства о взыскании с Т. и К. солидарно в пользу ГУ ОПФР по Самарской области денежных средств в размере 428026 руб., возбужденные летом прошлого года на основании исполнительных листов, выданных Ленинским районным судом Самары.

Прокуратурой города Самары установлено, что, по данным, исполнительным производствам допущена волокита, несвоевременно был ограничен выезд должников за пределы страны, не проверено их имущественное положение, долгое время не подавался иск о наложении взыскания на земельный участок.

По выявленным прокуратурой области нарушениям руководителю УФССП России по Самарской области неоднократно вносились представления, 28 декабря 2021 года - по итогам года за подписью прокурора региона Сергея Берижицкого.

"Акт реагирования рассмотрен, приняты определенные меры к устранению отмеченных нарушений, проведено межведомственное совещание, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Еще одно представление по результатам анализа состояния законности при исполнении судебных решений, содержащих обязательства в отношении социально уязвимых категорий граждан, находится на рассмотрении", - сообщили в прокуратуре.