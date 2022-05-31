В театре "Дилижанс" пройдет фестиваль "Премьера одной репетиции"

С 20 по 26 июня в театре "Дилижанс" в Тольятти пройдет XIII театральный фестиваль "Премьера одной репетиции". В 2022 г. фестиваль исследует тему "Режиссер + Художник" и проходит под девизом "Создаем миры!"

Афиша фестиваля включает две программы: внеконкурсную гостевую и конкурсную лабораторию. Впервые к участию в лаборатории привлечены не только режиссеры, но и театральные художники.

В гостевой программе представлены три театральные работы. Еще два спектакля гостевой программы созданы театральными режиссерами и художниками из Тольятти.

Конкурсную лабораторную программу фестиваля составят четыре эскиза будущих спектаклей от творческих тандемов режиссеров и художников из Москвы, Луганска и Тольятти. Судьбу лабораторных спектаклей определят зрители: они выберут лучший спектакль, который войдет в репертуар театра в качестве премьеры нового сезона. Остальные спектакли можно будет увидеть только на фестивале.

После каждого фестивального спектакля будут проходить открытые зрительские обсуждения с участием экспертов. В экспертный совет XIII фестиваля вошли театральный художник Юрий Хариков (Москва) и театральный критик Оксана Кушляева (Санкт-Петербург).

Программа:

20 июня, 19:00, вне конкурса. У.Шекспир "Двенадцатая ночь, или Как угодно" (16+). Основная сцена театра "Дилижанс".

Никитинский театр, Воронеж. Режиссер - Юрий Муравицкий, художник-постановщик - Ваня Боуден.

Спектакль - трижды номинант Российской Национальной театральной премии "Золотая Маска"-2022. Пьеса Уильяма Шекспира "Двенадцатая ночь, или Что угодно" в этот раз будет представлена в традиции площадного театра, такого, каким он мог бы быть сегодня. Никакой "четвертой стены", только яркие образы, открытая условность, импровизация. Эта "Двенадцатая ночь" может быть разыграна где угодно - и в театре, и на улице.

Главная особенность постановки в том, что каждый спектакль играется в разной актерской комбинации. В начале спектакля прямо перед зрителями и даже с их участием актеры при помощи жребия распределяют роли между собой. Это значит, что каждый показ спектакля будет уникальным и неповторимым. Главное слово для определения сути "Двенадцатой ночи" в постановке Юрия Муравицкого - игра. В театре Шекспира все роли исполняли мужчины, в этом спектакле гендерная принадлежность актеров при распределении ролей не учитывалась совсем. Актеры играют комедию о том, как они играют комедию.

21 июня, 19:00, конкурсная программа. Лаборатория режиссеров и художников. Н.Некрасов "Осенняя скука" (16+). Основная сцена театра "Дилижанс".

Режиссер - Александр Баркар, Луганск - Москва. Художник - Юлия Пичугина, Москва. Художник-технолог - Елизавета Русская, Москва

Глубинка России, разгар осенней распутицы. Жизнь не имеет смысла, осень парализовала движение, остается лишь изобретать, как убить время поизощреннее. То ли чистилище, то ли сон. Заколдованный мир, из которого нет выхода и в который нет входа. Абсурдность и безумие, смех и трагедия распада личности. И над всем этим бесконечным колесом Сансары витает дух великого и ужасного Егора Летова.

22 июня, 19:00, конкурсная программа. Лаборатория режиссеров и художников. С.Баженова "Эмиль большая голова" (12+). Основная сцена театра "Дилижанс".

Режиссер - Алена Савельева, Тольятти. Художник - Елизавета Будко, Тольятти.

История о неправильных людях, которых не должно быть. Они способны на невероятные вещи - изобрести летающий корабль или оставаться честным и любить посреди ненависти. "Он рассказывает дурацкие истории, от которых не осталось и следа. Потому что все хотели их забыть, или не очень-то старались запомнить. К тому же, месье, он все путает. Оттого ему никто не верит. Никто не верит, а он говорит". (С.Баженова)

23 июня, 19:00, конкурсная программа. Лаборатория режиссеров и художников. А.Богачева "Не ежик" (3+). Сцена "Черный квадрат".

Режиссер - Анна Башенкова, Москва. Художник - Алина Алимова, Москва.

Сказка Анны Богачевой для самых маленьких о том, как сложно быть самим собой, не таким, как все. Каждому человеку хочется нравиться всем, быть любимым. Но всем понравиться невозможно, как невозможно изменить себя в угоду социуму. Как принять и полюбить себя таким, какой ты есть? - "А у сердца ответы очень просты, даже ежу понятны!"

24 июня, 19:00, конкурсная программа. Лаборатория режиссеров и художников. "Семь морей" (6+). Сцена "Черный квадрат".

Режиссер - Павел Кравец, Москва. Художник - Екатерина Ряховская, Москва.

Спектакль по мотивам японской сказки "Почему у медузы нет костей?" - о человеке, человеческом достоинстве и никогда не умирающей смекалке, позволяющей выживать в любых, даже самых сложных обстоятельствах и не терять чувства юмора.

25 июня, 17:00, внеконкурсная программа. Ч.Айтматов "Белый пароход" (12+). Сцена "Черный квадрат".

Театр "Дилижанс", Тольятти. Режиссер - Екатерина Зубарева.

"У него были две сказки. Одна своя, о которой никто не знал. Другая та, которую рассказывал дед. Потом не осталось ни одной. Об этом и речь". (Ч.Айтматов) Новая постановка Екатерины Зубаревой продолжает традиции и жанровые решения спектакля "Плаха", однако не является его продолжением. Это история о семилетнем мальчике, которого еще в раннем детстве оставили отец и мать. Вырастил ребенка его дедушка. Он любил внука и часто рассказывал ему сказки о Рогатой матери-оленихе, прародительнице великого рода бугинцев. Мальчик тоже любил деда. А еще он мечтал превратиться в рыбу и доплыть до белого парохода, что ходит по озеру Иссык-Куль.

25 июня, 19:00, внеконкурсная программа. В.Леванов "Ах, Йозеф Мадершпрегер, изобретатель швейной машинки" (16+). Основная сцена театра "Дилижанс".

Молодежный театр "Вариант", Тольятти. Режиссер - Галина Швецова-Скрипинская. Художник по костюмам - Алиса Якиманская.

Спектакль поставлен по одноименной пьесе тольяттинского драматурга Вадима Леванова. Художественным решением спектакля стало определение его жанра: театральные выкройки на фоне музыки Моцарта. У каждого героя есть свой головной убор и пальто, со своей особенностью, со своей неправильностью. Выкройки силуэтов главных героев, их тени, которые находятся всегда за их спинами, - именно им предстоит претерпевать все физические мучения, рискуя быть скомканными, разрезанными на кусочки или выкинутыми на обочину…

Костюмы изготовлены специалистами кафедры "Дизайн и искусство" Поволжского государственного университета сервиса Татьяной Чириковой и Надеждой Горбуновой.

26 июня, 11:00, внеконкурсная программа. А.Савельева "Такие правила" (0+). Сцена "Черный квадрат".

Спектакль-победитель 12 фестиваля "Премьера одной репетиции". Театр "Дилижанс", Тольятти.

Режиссер - Алена Савельева.

Жизнь каждого ребенка, даже если он стал взрослым, наполнена эмоциями и приключениями. Герои спектакля вместе с маленькими зрителями отправляются в путешествие по просторам человеческих переживаний. Вулкан гнева, водопад печали, чаща тревоги - как же выбраться из бушующей стихии и уцелеть? Попробуем?

26 июня, 12:00, церемония закрытия фестиваля. Основная сцена театра "Дилижанс".

Билеты: 1000 руб. - на спектакль "Двенадцатая ночь, или Как угодно"; 300-400 руб. - на спектакли, идущие на основной сцене театра "Дилижанс"; 400 руб. - на спектакли, идущие на сцене "Черный квадрат"; 200 руб. - на спектакль "Такие правила"; 250 руб. - при единовременной покупке билетов на шесть спектаклей 21-25 июня (выкуп в кассе театра).



Билеты онлайн. Бронирование билетов в кассе: (8482) 34-53-72.