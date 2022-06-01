Самарец хотел купить автомобильный двигатель, но нарвался на мошенников

В Самаре 65-летний местный житель хотел купить автомобильный двигатель и стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Потерпевший нашел объявление в Интернете и для связи с продавцом оставил на сайте заявку. Через несколько минут мужчине позвонила девушка, представилась менеджером фирмы и предложила продолжить общение в мессенджере. Покупатель согласился. Вскоре ему поступило сообщение от собеседницы с прикрепленным к письму договором с указанными реквизитами счета, на который необходимо перевести предоплату в размере 25 тыс. рублей. Мужчина перевел требуемую сумму денег и попытался связаться с представителями фирмы, но на связь никто не выходил. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника, и сообщил о произошедшем в полицию.

Возбуждено уголовное дело.