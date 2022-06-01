В Самаре возбуждено уголовное дело на мать за психологическое насилие над ребенком

В отношении 39-летней жительницы Самары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), сообщает региональное ГУ МВД.

В подразделение по делам несовершеннолетних поступила информация о том, что женщина ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности по воспитанию и содержанию ребенка. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что мать-одиночка проживает в одной из квартир дома на ул. Ярмарочной со своей годовалой дочкой. По данным правоохранителей, безработная подозреваемая "не принимала в достаточном объеме участия в духовном и нравственном развитии ребенка, а также жестоко обращалась с ним посредством применения психического насилия".

Сотрудники полиции опросили женщину, ее соседей, родственников и отправили ребенка в специализированное учреждение под присмотр специалистов.

"По данным инспекторов по делам несовершеннолетних, мать девочки осознала содеянное. С момента изъятия малышки из семьи женщина сотрудничает с полицией и принимает меры к исправлению сложившейся психологической ситуации", - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.