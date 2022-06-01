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Преступления Происшествия

В Тольятти разыскивают подозреваемого в нападении на местного жителя

ТОЛЬЯТТИ. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти разыскивают мужчину, напавшего на местного жителя. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ночью 21 мая около дома № 85 на ул. Лизы Чайкиной на 41-летнего тольяттинца напал неизвестный. Пострадавший попал в больницу.

Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью").

Приметы подозреваемого: на вид 17-20 лет, рост 180 см, среднего телосложения, темные волосы средней длины, был одет в черную куртку с белой эмблемой на спине и груди, серые спортивные штаны и черные кроссовки.

Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности и местонахождении подозреваемого, сообщить информацию в отдел полиции № 23 УМВД России по Тольятти, ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8482) 93-47-52, 89297184177, 112.

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