В регионе 25 долевок планируют исключить из Единого реестра проблемных объектов

Во вторник, 31 мая, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов принял участие в совещании с руководителем федерального Фонда развития территорий Константином Тимофеевым. На встрече регион также представляли министр строительства Николай Плаксин, руководство надзорных органов.

Участники встречи, состоявшейся в формате видеоконференцсвязи, обсудили сроки завершения строительства проблемных объектов, расположенных на территории Самарской области, и результаты совместной работы областных властей и федерального фонда по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства путем возврата им денежных средств.

Решению проблем участников долевого строительства в Самарской области уделяется приоритетное внимание. Напомним, в 2017 году состоялась первая большая встреча губернатора Дмитрия Азарова с дольщиками. Общение длилось более девяти часов, были внесены в протокол десятки поручений.

К настоящему времени большинство граждан, обратившихся тогда к главе региона с просьбой о помощи, сегодня получили жилье или денежную компенсацию. Граждане оставшихся проблемных объектов ожидают удовлетворения прав в текущем году либо до конца 2023 года.

Сегодня регион активно взаимодействует с федеральным Фондом развития территорий. Значительный вклад в решение проблемных вопросов вносит и Самарский региональный фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. Немаловажную роль сыграл принятый летом 2019 года региональный закон, который позволяет защитить граждан в ситуациях, когда применение механизмов федерального Фонда оказалось невозможным. Нормативный акт содержит перечень мер господдержки таких дольщиков. Региональный закон позволяет завершить строительством проблемные объекты за счет предоставления субсидии из средств регионального бюджета, получить жилье вне проблемного объекта или денежную компенсацию.

Губернатор региона поставил задачу восстановить права пострадавших дольщиков до конца 2023 года. Благодаря системной работе областных властей с сентября 2017 года по настоящее время удалось восстановить права более чем 4 тыс. человек.

На совещании рассмотрели проблемные объекты, по которым наблюдательным советом фонда были приняты решения о завершении их строительством. Это 10 многоквартирных домов, пять из которых планируются к вводу в эксплуатацию в IV квартале текущего года и еще пять - в будущем году. Фонд ведет мониторинг за ходом работ на данных объектах.

Главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев обратился к председателю правительства региона: "Сроки ввода объектов СК "На Московском", ЖСК "Виктория" и ИК "Недвижимость" очень сжатые, просим подтвердить возможность ввода объектов в эксплуатацию".

"Мы подтверждаем ввод этих объектов в текущем году и планируем дополнительно к тем 11 объектам, которые уже ввели в эксплуатацию и удовлетворили права дольщиков, исключить из единого реестра проблемных объектов долевого строительства еще 14 пунктов, включая названные. Всего, таким образом, из единого реестра проблемных объектов долевого строительства будут исключены 25", - сообщил Виктор Кудряшов.

Глава областного кабмина также рассказал, что жилой дом на улице Куйбышева (ЖК "Чемпион") запланирован к вводу в эксплуатацию в ноябре 2022 года, а объект, застройщиком которого выступает ООО "НТЦ "АСД", - в ноябре 2023-го. Права участников проекта ООО "Солнечная долина" - коттеджного поселка в Петра-Дубраве - будут удовлетворены путем выплат компенсаций после реализации имущества компании, в отношении которой завершается процедура банкротства. Здесь власти также намерены уложиться в срок до ноября 2023 года. Кроме того, в будущем году планируется ввести в эксплуатацию проблемный объект, расположенный в границах улиц Советской и Черемшанской, застройщиком которого выступало ООО "Горос".

"Хочу поблагодарить фонд за поддержку. Как вы помните, в прошлом году после вашего визита мы брали на себя обязательство исключить из единого реестра проблемных объектов долевого строительства девять объектов, план перевыполнили, при вашей поддержке исключили 14, в этом году, как я уже отмечал, планируем исключить из ЕРПО 25 объектов", - подчеркнул первый вице-губернатор.