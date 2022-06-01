В Самаре завершился спортивный турнир "Высший класс!" среди родительских школьных команд

В воскресенье, 29 мая, на площади имени Куйбышева состоялся грандиозный финал спортивного турнира "Высший класс!" среди родительских школьных команд. Идея соревнований для родителей возникла у координатора проекта "Детский спорт", депутата Самарской губернской думы Романа Балтера.

"Не только дети должны заниматься активными видами спорта - стоит задуматься и о родителях. У многих из них нет мотивации или просто не хватает времени. Многие родители школьников энергичны, активны, сами готовы вступить в любое спортивное сражение. Тренировки и спортивный досуг вместе с детьми - это укрепление семейных ценностей и пропаганда здорового образа жизни без лишних слов", - рассказал о своей инициативе депутат-единоросс.

В прошлом году из-за пандемии турнир проводился в ограниченном формате - всего несколько школ Самарского и Ленинского района смогли принять участие. В этом году турнир "Высший класс!" уже получил статус общегородского, и все районы областной столицы приняли в нем участие. Было подано около 300 заявок от команд из 125 самарских школ. Более 2000 участников состязалось по трем видам спорта: футбол, стритбол и чир-спорт.

"Мы все осознаем значимость спорта, в том числе и в этот непростой для всей нашей страны период. Его влияние на качество жизни людей, на укрепление дружбы и семьи огромно, и как бы ни складывались обстоятельства - спорт должен продолжать развиваться, а доступность занятий спортом - расти", - уверен координатор партийного проекта "Детский спорт" и организатор турнира Роман Балтер.

Победителями соревнований по футболу стала команда родителей из школы №25, второе место у команды школы №26, а третье - у школы №68. В соревнованиях по стритболу первое место присуждено школе №148, второе место у школы №26, третье - у команды родителей школы № 149.

В состязаниях по чир-спорту победа досталась гимназии №11, второе место у школы №26, третье место заняла команда Самарского спортивного лицея.

Среди почетных гостей турнира "Высший класс!" - и.о. министра спорта Самарской Области Лидия Рогожинская, руководители департамента физической культуры и спорта Дмитрий Чеканов и департамента образования Самары Илья Осипов, руководители федераций футбола, баскетбола и чир-спорта, депутаты Самарской губернской думы и городской думы Самары.

"Лучший пример для ребенка - его родители. Именно в семье прививается любовь к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни. Совместные занятия спортом сближают семьи, делают их дружными и сплоченными. Уверена, что турнир станет традиционным и привлечет еще больше участников" - отметила и.о. министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

"В наших общих интересах - создание отвечающих вызовам времени эффективных и правильных механизмов для проведения спортивных турниров, которые всегда объединяют людей вокруг позитивно-созидательных ценностей и в разы увеличивают число тех, кто выбирает для себя и своих детей культуру активного и здорового образа жизни. Уверен, что турнир "Высший Класс" послужит достижению этих целей!" - подчеркнул Роман Балтер, обращаясь к участникам турнира.

Все команды победителей получили дипломы, медали и кубки. Каждый участник получил памятную благодарность за участие в соревнованиях.

Напомним, при поддержке партии "Единая Россия" и актива проекта "Детский спорт" в Самарской области проходят соревнования по кекусинкай-каратэ, общероссийский фестиваль "Гимнастрада", турнир дворового футбола "Лето с футбольным мячом", всероссийская акция "Зарядка со звездой" и другие спортивные мероприятия.