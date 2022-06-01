В Самаре завершился спортивный турнир "Высший класс!" среди родительских школьных команд

В воскресенье, 29 мая, на площади имени Куйбышева состоялся грандиозный финал спортивного турнира "Высший класс!" среди родительских школьных команд. Идея соревнований для родителей возникла у координатора проекта "Детский спорт", депутата Самарской губернской думы Романа Балтера.
"Не только дети должны заниматься активными видами спорта - стоит задуматься и о родителях. У многих из них нет мотивации или просто не хватает времени. Многие родители школьников энергичны, активны, сами готовы вступить в любое спортивное сражение. Тренировки и спортивный досуг вместе с детьми - это укрепление семейных ценностей и пропаганда здорового образа жизни без лишних слов", - рассказал о своей инициативе депутат-единоросс.
В прошлом году из-за пандемии турнир проводился в ограниченном формате - всего несколько школ Самарского и Ленинского района смогли принять участие. В этом году турнир "Высший класс!" уже получил статус общегородского, и все районы областной столицы приняли в нем участие. Было подано около 300 заявок от команд из 125 самарских школ. Более 2000 участников состязалось по трем видам спорта: футбол, стритбол и чир-спорт.
"Мы все осознаем значимость спорта, в том числе и в этот непростой для всей нашей страны период. Его влияние на качество жизни людей, на укрепление дружбы и семьи огромно, и как бы ни складывались обстоятельства - спорт должен продолжать развиваться, а доступность занятий спортом - расти", - уверен координатор партийного проекта "Детский спорт" и организатор турнира Роман Балтер.
Победителями соревнований по футболу стала команда родителей из школы №25, второе место у команды школы №26, а третье - у школы №68. В соревнованиях по стритболу первое место присуждено школе №148, второе место у школы №26, третье - у команды родителей школы № 149.
В состязаниях по чир-спорту победа досталась гимназии №11, второе место у школы №26, третье место заняла команда Самарского спортивного лицея.
Среди почетных гостей турнира "Высший класс!" - и.о. министра спорта Самарской Области Лидия Рогожинская, руководители департамента физической культуры и спорта Дмитрий Чеканов и департамента образования Самары Илья Осипов, руководители федераций футбола, баскетбола и чир-спорта, депутаты Самарской губернской думы и городской думы Самары.
"Лучший пример для ребенка - его родители. Именно в семье прививается любовь к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни. Совместные занятия спортом сближают семьи, делают их дружными и сплоченными. Уверена, что турнир станет традиционным и привлечет еще больше участников" - отметила и.о. министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
"В наших общих интересах - создание отвечающих вызовам времени эффективных и правильных механизмов для проведения спортивных турниров, которые всегда объединяют людей вокруг позитивно-созидательных ценностей и в разы увеличивают число тех, кто выбирает для себя и своих детей культуру активного и здорового образа жизни. Уверен, что турнир "Высший Класс" послужит достижению этих целей!" - подчеркнул Роман Балтер, обращаясь к участникам турнира.
Все команды победителей получили дипломы, медали и кубки. Каждый участник получил памятную благодарность за участие в соревнованиях.
Напомним, при поддержке партии "Единая Россия" и актива проекта "Детский спорт" в Самарской области проходят соревнования по кекусинкай-каратэ, общероссийский фестиваль "Гимнастрада", турнир дворового футбола "Лето с футбольным мячом", всероссийская акция "Зарядка со звездой" и другие спортивные мероприятия.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !