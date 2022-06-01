Экс-полицейский, обвиненный в убийстве школьницы, выступил в суде

В среду, 1 июня, в суде Самарской области выступил с последним словом бывший полицейский Антон Безчетвертев. Он рассказал свою версию трагедии, произошедшей с его 15-летней соседкой. В убийстве этой девочки и обвиняют Безчетвертева.
Напомним, 29 июля 2021 г. в пос. Петра Дубрава обнаружили труп девушки с множественными ножевыми ранениями шеи. По данным следствия, Безчетвертев на Toyota RAV4 сбил 15-летнюю школьницу. Чтобы скрыть ДТП, мужчина нанес ей пять ударов ножом в шею. Девочка умерла.
Уголовное дело возбудили по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Безчетвертев сначала вины не признавал.
В суде родные погибшей девочки возмущались поведением экс-полицейского. По мнению близких, он пытается доказать, что убивал не беспомощную, потерявшую сознание жертву, а с испугу бил кричащую девушку.
Гособвинитель запросил для Безчетвертева 19 лет колонии строго режима, а также настаивал на лишении звания и штрафе 5 млн руб. в пользу отца погибшей.
Безчетвертев сначала признавал вину. Но потом от своих слов отказался. По новой версии самого Безчетвертева, все было примерно следующим образом. Он ехал на Toyota в пос. Петра Дубрава, в какой-то момент показался силуэт. Он кого-то задел или сбил. А потом увидел лежащую раненую девушку. Со слов Безчетвертева выходит так, будто он сбил кого-то, кто хотел убить девушку. Этот кто-то куда-то исчез, а Безчетвертев хотел помочь девушке, и в этот момент его увидели свидетели.
"Обвинения о мотивах и обстоятельствах убийства противоречивы: утверждается, что Безчетвертев совершил убийство с целью сокрытия ДТП, и в том же абзаце указывается, что потерпевшая находилась в оглушенным, беспомощном состоянии. Но если она находилась в таком состоянии, то тогда он мог не опасаться, что она сообщит о нем в полицию, то есть у подсудимого в этом случае не могло быть цели сокрытия ДТП", - говорит его адвокат.
Безчетвертев и его адвокат своеобразно объяснили и то, как девушка сорвала крестик с Безчетвертева. Правоохранители предполагали, что это случилось во время борьбы. Но Безчетвертев говорит, что крестик девушка "сорвала с его цепочки на шее, когда схватила, обратившись за помощью".
Впрочем, Безчетвертев в суде заявил, что приносит свои соболезнования семье убитой. Приговор бывшему полицейскому должны вынести 2 июня.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.