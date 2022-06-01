Экс-полицейский, обвиненный в убийстве школьницы, выступил в суде

В среду, 1 июня, в суде Самарской области выступил с последним словом бывший полицейский Антон Безчетвертев. Он рассказал свою версию трагедии, произошедшей с его 15-летней соседкой. В убийстве этой девочки и обвиняют Безчетвертева.

Напомним, 29 июля 2021 г. в пос. Петра Дубрава обнаружили труп девушки с множественными ножевыми ранениями шеи. По данным следствия, Безчетвертев на Toyota RAV4 сбил 15-летнюю школьницу. Чтобы скрыть ДТП, мужчина нанес ей пять ударов ножом в шею. Девочка умерла.

Уголовное дело возбудили по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Безчетвертев сначала вины не признавал.

В суде родные погибшей девочки возмущались поведением экс-полицейского. По мнению близких, он пытается доказать, что убивал не беспомощную, потерявшую сознание жертву, а с испугу бил кричащую девушку.

Гособвинитель запросил для Безчетвертева 19 лет колонии строго режима, а также настаивал на лишении звания и штрафе 5 млн руб. в пользу отца погибшей.

Безчетвертев сначала признавал вину. Но потом от своих слов отказался. По новой версии самого Безчетвертева, все было примерно следующим образом. Он ехал на Toyota в пос. Петра Дубрава, в какой-то момент показался силуэт. Он кого-то задел или сбил. А потом увидел лежащую раненую девушку. Со слов Безчетвертева выходит так, будто он сбил кого-то, кто хотел убить девушку. Этот кто-то куда-то исчез, а Безчетвертев хотел помочь девушке, и в этот момент его увидели свидетели.

"Обвинения о мотивах и обстоятельствах убийства противоречивы: утверждается, что Безчетвертев совершил убийство с целью сокрытия ДТП, и в том же абзаце указывается, что потерпевшая находилась в оглушенным, беспомощном состоянии. Но если она находилась в таком состоянии, то тогда он мог не опасаться, что она сообщит о нем в полицию, то есть у подсудимого в этом случае не могло быть цели сокрытия ДТП", - говорит его адвокат.

Безчетвертев и его адвокат своеобразно объяснили и то, как девушка сорвала крестик с Безчетвертева. Правоохранители предполагали, что это случилось во время борьбы. Но Безчетвертев говорит, что крестик девушка "сорвала с его цепочки на шее, когда схватила, обратившись за помощью".

Впрочем, Безчетвертев в суде заявил, что приносит свои соболезнования семье убитой. Приговор бывшему полицейскому должны вынести 2 июня.