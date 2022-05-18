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Суды Происшествия

Для экс-полицейского запросили 19 лет колонии за убийство школьницы

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 18 мая, в суде Самарской области гособвинитель запросил наказание для теперь уже бывшего полицейского Антона Безчетвертева. Его обвиняют в смерти школьницы.

Напомним, вечером 29 июля 2021 г. в пос. Петра Дубрава обнаружили труп девушки с множественными ножевыми ранениями шеи. По данным следствия, Безчетвертев на Toyota RAV4 сбил 15-летнюю школьницу. Чтобы скрыть ДТП, мужчина нанес школьнице пять ударов ножом в шею. Девочка умерла.

Уголовное дело возбудили по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Безчетвертев сначала вины не признавал.

В суде родные погибшей девочки возмущались поведением экс-полицейского. По мнению близких, он пытается доказать, что убивал не беспомощную, потерявшую сознание жертву, а с испугу бил кричащую девушку.

"Я ехал на Toyota в пос. Петра Дубрава, в какой-то момент показался силуэт. Еле увернулся, остановился. Женщина стала ругаться, махала руками", - так описывал события сам Безчетвертев.

18 мая гособвинитель запросил для Безчетвертева 19 лет колонии строго режима, а также лишения звания и штраф в 5 млн руб. в пользу отца погибшей. В ближайшее время суд должен вынести приговор.

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