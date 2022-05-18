Для экс-полицейского запросили 19 лет колонии за убийство школьницы

В среду, 18 мая, в суде Самарской области гособвинитель запросил наказание для теперь уже бывшего полицейского Антона Безчетвертева. Его обвиняют в смерти школьницы.
Напомним, вечером 29 июля 2021 г. в пос. Петра Дубрава обнаружили труп девушки с множественными ножевыми ранениями шеи. По данным следствия, Безчетвертев на Toyota RAV4 сбил 15-летнюю школьницу. Чтобы скрыть ДТП, мужчина нанес школьнице пять ударов ножом в шею. Девочка умерла.
Уголовное дело возбудили по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Безчетвертев сначала вины не признавал.
В суде родные погибшей девочки возмущались поведением экс-полицейского. По мнению близких, он пытается доказать, что убивал не беспомощную, потерявшую сознание жертву, а с испугу бил кричащую девушку.
"Я ехал на Toyota в пос. Петра Дубрава, в какой-то момент показался силуэт. Еле увернулся, остановился. Женщина стала ругаться, махала руками", - так описывал события сам Безчетвертев.
18 мая гособвинитель запросил для Безчетвертева 19 лет колонии строго режима, а также лишения звания и штраф в 5 млн руб. в пользу отца погибшей. В ближайшее время суд должен вынести приговор.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.