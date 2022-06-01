Самарский театр драмы покинул Вячеслав Торчинский, проработав директором меньше трех месяцев

Вячеслав Торчинский покинул должность директора Самарского театра драмы. На сайте театра в разделе "Руководство" уже есть информация, что исполнять его обязанности будет Татьяна Коньшина.
Татьяна Викторовна де-факто уже занималась работой директора театра после ухода в ноябре 2020-го года с должности Яны Егоровой и до назначения в марте 2022 года Вячеслава Торчинского.
В театре подтвердили, что Вячеслав Торчинский написал заявление на увольнение 30 мая 2022 года, проработав в театре меньше трех месяцев. На следующий день в Самарском министерстве культуры приняли его отставку.
В начале мая в нескольких СМИ появилась информация, что о своем решении покинуть должность Торчинский сообщил труппе на одном из собраний. Но в дальнейшем информацию в министерстве культуры опровергли, заявив, что заявление к ним не поступало.
Напомним, 12 мая театр драмы понес большую потерю - скончался художественный руководитель театра Валерий Гришко. Руководящую должность главного режиссера сейчас занимает Михаил Лебедев.
26 июня Театр драмы закрывает очередной сезон и уходит в отпуск. В разговоре с Волга Ньюс представители театра выразили надежду, что за время отпуска ситуация с кадровыми решениями в руководстве стабилизируется.
"Торчинский уволен по собственному желанию. Театр продолжает работать в обычном режиме, окончание театрального сезона будет насыщенным - идёт премьерный показ спектакля "Весы", а 26 июня пройдет Лаборатория молодой режиссуры. На суд профессионального жюри и зрителей будет представлено три театральных эскиза, один из которых и будет поставлен в театре драмы в следующем театральном сезоне", - прокомментировали в пресс-службе министерства культуры уход Вячеслава Торчинского с должности директора.
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить