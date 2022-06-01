Самарский театр драмы покинул Вячеслав Торчинский, проработав директором меньше трех месяцев

Вячеслав Торчинский покинул должность директора Самарского театра драмы. На сайте театра в разделе "Руководство" уже есть информация, что исполнять его обязанности будет Татьяна Коньшина.

Татьяна Викторовна де-факто уже занималась работой директора театра после ухода в ноябре 2020-го года с должности Яны Егоровой и до назначения в марте 2022 года Вячеслава Торчинского.

В театре подтвердили, что Вячеслав Торчинский написал заявление на увольнение 30 мая 2022 года, проработав в театре меньше трех месяцев. На следующий день в Самарском министерстве культуры приняли его отставку.

В начале мая в нескольких СМИ появилась информация, что о своем решении покинуть должность Торчинский сообщил труппе на одном из собраний. Но в дальнейшем информацию в министерстве культуры опровергли, заявив, что заявление к ним не поступало.

Напомним, 12 мая театр драмы понес большую потерю - скончался художественный руководитель театра Валерий Гришко. Руководящую должность главного режиссера сейчас занимает Михаил Лебедев.

26 июня Театр драмы закрывает очередной сезон и уходит в отпуск. В разговоре с Волга Ньюс представители театра выразили надежду, что за время отпуска ситуация с кадровыми решениями в руководстве стабилизируется.

"Торчинский уволен по собственному желанию. Театр продолжает работать в обычном режиме, окончание театрального сезона будет насыщенным - идёт премьерный показ спектакля "Весы", а 26 июня пройдет Лаборатория молодой режиссуры. На суд профессионального жюри и зрителей будет представлено три театральных эскиза, один из которых и будет поставлен в театре драмы в следующем театральном сезоне", - прокомментировали в пресс-службе министерства культуры уход Вячеслава Торчинского с должности директора.