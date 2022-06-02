В Сызранском районе из семьи изъяли трех детей

Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте изъяли из неблагополучной семьи трех детей.
Как сообщили в отделе, в ходе рейдовых мероприятий по обходу семей, находящихся в социально опасном положении, сотрудники по делам несовершеннолетних Сызранского ЛО МВД России на транспорте совместно с представителями субъектов профилактики посетили проживающую в Сызранском районе семью, состоящую из пяти человек.
В ходе проверки жилищных условий было установлено, что в частном доме отсутствуют электричество и питьевая вода, нет газа и отопления. Семья использует воду, непригодную для питья, из колодца, в котором находится различный мусор. Еды и продуктов питания в доме нет. Одежда и постельное белье частично отсутствуют.
Дети в возврате 2, 4 и 5 лет были очень грязными и голодными. При внешнем визуальном осмотре несовершеннолетних установлено, что они нуждаются в медицинской помощи. Родители не интересовались здоровьем несовершеннолетних и, несмотря на явные признаки заболевания детей, не обращались в медицинские учреждения.
Было принято решение о помещении детей в "Комплексный центр социального обслуживания населения Западного округа" как находящихся в трудной ситуации. После изъятия детей из семьи пятилетний ребенок был срочно госпитализирован для проведения экстренной операции.
В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). Решается вопрос об ограничении в родительских правах на шесть месяцев.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
и "герои" несостоявшегося вывоза как всегда остались неизвестны? Или всё же их найдут и в угол поставят?