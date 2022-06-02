В Сызранском районе из семьи изъяли трех детей

Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте изъяли из неблагополучной семьи трех детей.

Как сообщили в отделе, в ходе рейдовых мероприятий по обходу семей, находящихся в социально опасном положении, сотрудники по делам несовершеннолетних Сызранского ЛО МВД России на транспорте совместно с представителями субъектов профилактики посетили проживающую в Сызранском районе семью, состоящую из пяти человек.

В ходе проверки жилищных условий было установлено, что в частном доме отсутствуют электричество и питьевая вода, нет газа и отопления. Семья использует воду, непригодную для питья, из колодца, в котором находится различный мусор. Еды и продуктов питания в доме нет. Одежда и постельное белье частично отсутствуют.

Дети в возврате 2, 4 и 5 лет были очень грязными и голодными. При внешнем визуальном осмотре несовершеннолетних установлено, что они нуждаются в медицинской помощи. Родители не интересовались здоровьем несовершеннолетних и, несмотря на явные признаки заболевания детей, не обращались в медицинские учреждения.

Было принято решение о помещении детей в "Комплексный центр социального обслуживания населения Западного округа" как находящихся в трудной ситуации. После изъятия детей из семьи пятилетний ребенок был срочно госпитализирован для проведения экстренной операции.

В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). Решается вопрос об ограничении в родительских правах на шесть месяцев.