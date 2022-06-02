16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Четыре машины столкнулись в Тольятти В центре Самары столкнулись Chevrolet и Kia, пострадали дети Шесть человек пострадали в ДТП в Сызрани В Безенчукском районе легковушка столкнулась с грузовиком на встречке Жителя Самарской области будут судить за покушение на жизни трех женщин

Происшествия

В Сызранском районе из семьи изъяли трех детей

СЫЗРАНЬ. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 148
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте изъяли из неблагополучной семьи трех детей.

Как сообщили в отделе, в ходе рейдовых мероприятий по обходу семей, находящихся в социально опасном положении, сотрудники по делам несовершеннолетних Сызранского ЛО МВД России на транспорте совместно с представителями субъектов профилактики посетили проживающую в Сызранском районе семью, состоящую из пяти человек.

В ходе проверки жилищных условий было установлено, что в частном доме отсутствуют электричество и питьевая вода, нет газа и отопления. Семья использует воду, непригодную для питья, из колодца, в котором находится различный мусор. Еды и продуктов питания в доме нет. Одежда и постельное белье частично отсутствуют.  

Дети в возврате 2, 4 и 5 лет были очень грязными и голодными. При внешнем визуальном осмотре несовершеннолетних установлено, что они нуждаются в медицинской помощи. Родители не интересовались здоровьем несовершеннолетних и, несмотря на явные признаки заболевания детей, не обращались в медицинские учреждения.

Было принято решение о помещении детей в "Комплексный центр социального обслуживания населения Западного округа" как находящихся в трудной ситуации. После изъятия детей из семьи пятилетний ребенок был срочно госпитализирован для проведения экстренной операции.

В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). Решается вопрос об ограничении в родительских правах на шесть месяцев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Кручинов 12 мая 2022 06:04 ФСБ задержала главу Госинспекции строительного надзора Самарской области

М-да 🤦‍♂️

Michail Kuchurin 19 апреля 2022 18:06 Сельчанина из Самарской области обвиняют в убийстве пришедшего требовать долг

Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать

Александр Товбин 12 апреля 2022 17:55 Уголовное дело ректора СамГУПС о нецелевом расходовании средств прекращено

В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...

Alexey Isaev 28 марта 2022 14:02 Cуд назначил штраф самарскому преподавателю за мелкие взятки и служебные подлоги

В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

Аркадий Агранович 23 марта 2022 15:05 Самарские таможенники остановили ехавший в Казахстан поезд с 488 т пшеницы и 67 т сахара

и "герои" несостоявшегося вывоза как всегда остались неизвестны? Или всё же их найдут и в угол поставят?

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3