Предпринимателям Самарской области рассказали о моратории на проверки

В среду, 1 июня, в региональном центре "Мой бизнес" состоялся круглый стол бизнеса и власти "Мораторий на проверки. Как защитить свои права?" Присутствовали представители регионального правительства, прокуратуры Самарской области, уполномоченный по защите прав предпринимателей региона, а также эксперты региональных управлений МЧС, Роспотребнадзора и Трудовой инспекции.

Обсуждение стало одним из мероприятий форума "Мой бизнес-63" и посвящалось знакомству предпринимателей с последними изменениями в федеральном законодательстве. Участникам рассказали, как защитить свои права в случае визита представителей контролирующих органов.

Напомним, до конца 2022 года в России действует мораторий на проверки предпринимательской деятельности. Контрольно-надзорные органы (КНО) могут приходить только с профилактическими целями, не имея права применять какие-либо меры наказания - лишь выносить предупреждения.

Областное минэкономразвития посредством регулярных запросов в КНО ведет учет количества жалоб на действия организаций и их должностных лиц. В настоящее время в Самарской области не зафиксировано ни одной жалобы.

Сокращение административных барьеров для бизнеса - одна из ключевых задач в работе правительства Самарской области и лично губернатора Дмитрия Азарова. В регионе ведется постоянная, системная работа по формированию благоприятного делового и инвестиционного климата. Среди других субъектов страны Самарская область занимает 8-е место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата. Улучшаются и позиции региона в ежегодном "Индексе административного давления".

"Уровень административного давления - один из ключевых факторов, влияющих на формирование делового климата в регионе. В условиях меняющегося рынка бизнес испытывает определенные сложности, связанные с поиском новых партнеров, поставщиков, восстановлением логистических цепочек. И сегодня совместно с федеральными коллегами мы должны подставить бизнесу свое плечо в виде новых мер поддержки, минимизации существующих барьеров, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Отмена плановых проверок - одно из главных решений, позволяющих бизнес-сообществу сконцентрироваться на основной деятельности, а контрольно-надзорным органам - усилить работу по профилактике нарушений".

Сегодня плановые проверки сохраняются только в отношении небольшого закрытого перечня объектов, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности.

Проведение внеплановых контрольных мероприятий допускается лишь в исключительных случаях при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом такие проверки должны быть согласованы с органами прокуратуры. Внеплановые проверки также могут проводиться по поручению президента и правительства РФ.

"Защита прав предпринимателей, равный доступ каждого субъекта к господдержке имеют приоритетное значение для органов прокуратуры. Для нас очень важно донести до предпринимательского сообщества те изменения в федеральном законодательстве, которые приняты в последнее время, чтобы каждый предприниматель сумел реализовать свои возможности", - отметил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Дмитрий Макаров.

"Мы тесно сотрудничаем и работаем со всеми контрольно-надзорными органами Самарской области, и наша главная цель - обеспечить бизнес-сообщество актуальной информацией, чтобы предприниматель не боялся тех визитов, которые к ним запланированы", - подчеркнул уполномоченный по защите прав предпринимателей Самарской области Эдуард Харченко.