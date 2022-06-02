В Самаре пройдет экофестиваль "Природа, экология, будущее"

В пятницу, 3 июня, министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области проведет экофестиваль "Природа, экология, будущее", посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды.
Программа мероприятия предусматривает работу фестивальных площадок:
1. Аллея экологических идей "Сильные идеи для нового тысячелетия: экологические инициативы Самарской области";
2. Экологический кинотеатр "ЭкоЛидеры Самарской области: история в кадрах" (16:00-18:00, Летний театр);
3. Флэш-моб "Zа будущее!" (экологическая общественная молодежная организация "Зеленая планета");
4. "Экомаркет" (выставка-продажа экологической продукции);
5. Открытые концертные площадки (оркестры, выступления творческих коллективов, танцевальный мастер-класс);
6. Спортивная площадка;
7. Контактный зоопарк.
Мероприятие пройдет в Струковском саду с 13:00 до 18:00.
Вход свободный, 0+.
Последние комментарии
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Вообщето в 2017 году уже был случай.
А можно за сети уголовную ответственность ввести?
Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.
Поедят,а не победят,прошу прощения.