В Тольятти 15-летний мотоциклист и его 13-летняя пассажирка пострадали в ДТП

В среду, 1 июня, в Комсомольском районе Тольятти в ДТП попал 15-летний мотоциклист. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в 19:10 подросток, не имеющий водительских прав, ехал по проезду Белинского. На пересечении с ул. Высоковольтной он не уступил дорогу и столкнулся с Hyundai Solaris под управлением 40-летнего мужчины.

Пострадали два человека: мотоциклист и его 13-летняя пассажирка. Их госпитализировали.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.