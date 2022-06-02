В Тольятти 15-летний мотоциклист и его 13-летняя пассажирка пострадали в ДТП

В среду, 1 июня, в Комсомольском районе Тольятти в ДТП попал 15-летний мотоциклист. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, в 19:10 подросток, не имеющий водительских прав, ехал по проезду Белинского. На пересечении с ул. Высоковольтной он не уступил дорогу и столкнулся с Hyundai Solaris под управлением 40-летнего мужчины.
Пострадали два человека: мотоциклист и его 13-летняя пассажирка. Их госпитализировали.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...